Victor Hugo releva contato com Jorge Sampaoli antes de vir ao Santos

Antes da contratação de Juan Pablo Vojvoda, o Santos esteve muito próximo de acertar com Jorge Sampaoli, técnico que comandou o clube no vice-campeonato brasileiro de 2019.

Naquele período, o Peixe já negociava a chegada de reforços, e Sampaoli chegou a demonstrar interesse na contratação de Victor Hugo.

— Teve esse contato também com o Sampaoli, que conversou com o pessoal do Flamengo. O Vojvoda também falou comigo e isso foi importante, porque deixou claro que queria me utilizar como meio-campista. Estou pronto para ajudar da melhor forma possível quando tiver oportunidade — destacou o novo camisa 29 do Santos.

Além de Jorge Sampaoli, Victor Hugo também recebeu ligações do capitão Neymar, que teve papel fundamental para a concretização da negociação com o Santos.

O meio-campista retornou em agosto deste ano de um empréstimo de uma temporada ao Göztepe, da Turquia. Revelado pelo Flamengo, o jogador não teve muitas oportunidades sob o comando do então técnico Tite e decidiu viver sua primeira experiência no futebol internacional.

No Rubro-Negro, Victor Hugo conquistou o Campeonato Carioca de 2024, a Copa do Brasil em 2022 e 2024, além da Copa Conmebol Libertadores de 2022. Com Filipe Luís, que o enxergava como ponta, enfrentaria grande concorrência no elenco.

