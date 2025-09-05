Victor Hugo releva contato com Jorge Sampaoli antes de vir ao Santos
Victor Hugo já está regularizado no BID da CBF e pode fazer a estreia contra o Atlético-MG
- Matéria
- Mais Notícias
Antes da contratação de Juan Pablo Vojvoda, o Santos esteve muito próximo de acertar com Jorge Sampaoli, técnico que comandou o clube no vice-campeonato brasileiro de 2019.
Victor Hugo revela mensagem de Neymar antes de fechar com o Santos: ‘Tinha outras opções’
Santos
Veja na íntegra a coletiva de apresentação de Victor Hugo no Santos
Futebol Nacional
Gil se despede do Santos: ‘Vivi tudo intensamente e sempre deixei meu máximo’
Futebol Nacional
Naquele período, o Peixe já negociava a chegada de reforços, e Sampaoli chegou a demonstrar interesse na contratação de Victor Hugo.
— Teve esse contato também com o Sampaoli, que conversou com o pessoal do Flamengo. O Vojvoda também falou comigo e isso foi importante, porque deixou claro que queria me utilizar como meio-campista. Estou pronto para ajudar da melhor forma possível quando tiver oportunidade — destacou o novo camisa 29 do Santos.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Além de Jorge Sampaoli, Victor Hugo também recebeu ligações do capitão Neymar, que teve papel fundamental para a concretização da negociação com o Santos.
O meio-campista retornou em agosto deste ano de um empréstimo de uma temporada ao Göztepe, da Turquia. Revelado pelo Flamengo, o jogador não teve muitas oportunidades sob o comando do então técnico Tite e decidiu viver sua primeira experiência no futebol internacional.
No Rubro-Negro, Victor Hugo conquistou o Campeonato Carioca de 2024, a Copa do Brasil em 2022 e 2024, além da Copa Conmebol Libertadores de 2022. Com Filipe Luís, que o enxergava como ponta, enfrentaria grande concorrência no elenco.
Sobre Victor Hugo:
O meio-campista Victor Hugo chega ao Santos por empréstimo do Flamengo, após passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato com o Peixe vai até 31 de julho de 2026, e o jogador vestirá a camisa 29 no Alvinegro Praiano.
Nascido no Rio de Janeiro, em 2004, Victor Hugo foi formado nas categorias de base do Flamengo e disputou mais de 100 partidas pela equipe principal, conquistando a Copa Libertadores (2022) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).
Depois da experiência no futebol turco na última temporada europeia, o meio-campista chega para reforçar o elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias