O Grêmio se prepara para fazer sua estreia no Campeonato Gaúcho 2025, nesta quarta-feira, contra o Brasil de Pelotas. O zagueiro do time da casa mandou recado a Braithwaite, principal peça do Tricolor para a temporada.

Em entrevista à "TV Xavante", Áquila não hesitou em revelar sua estratégia de jogo para parar o centroavante: 'madeira nele o tempo todo'.

- Se depender de mim, vou sair de Ceilândia para parar esse Braithwaite, sem muita conversinha. É madeira nele o tempo todo, vai ser 90 minutos de tempo ruim para eles. Não vai faltar disposição - afirmou Áquila, em tom de brincadeira.

Aos 26 anos, o defensor é uma das novidades no elenco do Brasil de Pelotas para a disputa deste ano. Antes de chegar à equipe gaúcha, Áquila defendeu o XV de Jaú com oito jogos e um gol marcado.

O recado do zagueiro a Braithwaite foi bastante comentado pelos internautas, que afirmaram um maior interesse na partida devido à brincadeira.

A partida entre Brasil de Pelotas e Grêmio acontecerá às 22h (de Brasília), nesta quarta-feira, no estádio Bento Freitas. A transmissão da estreia será pelo Sportv e Premiere.

Expectativas para o Gauchão 2025

A rivalidade entre Grêmio e Internacional será o grande destaque, com os dois clubes buscando o título estadual. Enquanto o Grêmio tenta defender a taça conquistada em 2024, o Internacional chega forte com reforços e promessa de bom futebol.

Do interior, equipes como Juventude, Brasil de Pelotas e Caxias prometem dar trabalho, tentando surpreender e alcançar as fases finais do Gauchão 2025.

