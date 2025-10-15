O técnico Mozart se animou para projetar o clássico entre Coritiba e Athletico no final de semana. O Atletiba está marcado para domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Cuiabá na última rodada, o Coritiba manteve a liderança da Série B, com 56 pontos, a seis jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de cinco pontos.

Já o Athletico vem de três jogos sem vitória, com duas derrotas e uma igualdade. O jejum fez o Furacão sair da quarta para a sétima posição, com 49 pontos - a três pontos do Goiás, quarto colocado, com 51 pontos.

- Provavelmente vai ser um dos maiores clássicos dos últimos anos. É um jogo que por si só mexe na cidade e esse, com certeza, vai ser de uma importância muito grande - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

A expectativa é de que o Couto Pereira tenha mais de 35 mil torcedores no clássico. A torcida alviverde já confirmou mais de 32 mil check-in para o Atletiba, enquanto a carga de 4 mil ingressos para o torcedor do Furacão está próximo de acabar.

A capacidade atual do estádio é de 38.807 torcedores. A média alviverde na Segundona está em 20.740 pessoas em 16 jogos, a maior da competição.

O maior público do Coritiba no ano foi contra o Remo, com 33.679 pagantes, pela 23ª rodada da Série B, em 23 de agosto. No primeiro turno, pela 14ª rodada e em 23 de junho, o Athletico colocou 39.469 pagantes na Arena da Baixada, no maior público atleticano na temporada e também da Série B em geral.

Coritiba e Athletico ficaram no empate sem gols, pelo Paranaense 2025. Foto: José Tramontin/Athletico

Top-5 maiores públicos da Série B em 2025 (pagantes)

Athletico 0x1 Coritiba: 39.469

Remo 1x2 Paysandu: 38.154

Coritiba 0x0 Remo: 33.679

Coritiba 0x0 Goiás: 30.332

Remo 1x1 Botafogo-SP: 28.604

