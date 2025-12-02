Entre título e Z4, Flamengo e Ceará duelam no Maracanã

Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Estádio do Maracanã, valendo pela 37ª rodada da Série A. Com o campeonato perto de se encerrar, as equipes entrarão em campo tendo objetivos diferentes.

Tetracampeão da Copa Libertadores, o Flamengo lidera o Brasileirão com 75 pontos e tem chances de levantar mais uma taça nesta quarta, diante de sua torcida. Uma vitória simples sobre o Alvinegro é o suficiente para garantir a conquista.

Caso a equipe empate ou perca, ainda há outra possibilidade de levar o título no Maracanã: basta que o vice-líder Palmeiras não vença o Atlético-MG. O time paulista visitará os mineiros no mesmo horário.

Na rodada de encerramento, o Flamengo visitará o Mirassol. Levantar o troféu nesta quarta já mudaria o grande para a partida contra o Cruz Azul-MEX, pela Copa Intercontinental.

O Ceará, por outro lado, trava uma batalha contra o rebaixamento no torneio. O time está em 14º lugar, com 43 pontos - o Internacional, primeira equipe no Z4, tem 41.

Um triunfo em solo carioca poderia selar a permanência do Vovô, mas tal feito dependeria de outros resultados. Ao mesmo tempo, no caso de um revés, entrar na zona de rebaixamento é uma possibilidade.

O adversário do Ceará na última rodada é o Palmeiras. A partida no Castelão pode valer a permanência para o time de Porangabuçu.

Empate no 1º turno

Quando se encontraram no 1º turno, em jogo na Arena Castelão, Ceará e Flamengo empataram por 1 a 1. O Rubro-Negro abriu o placar com gol de Arrascaeta e o Vovô igualou em tento de Pedro Raul.