Entre título e Z4, Flamengo e Ceará duelam no Maracanã
Partida acontecerá nesta quarta-feira (3)
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Estádio do Maracanã, valendo pela 37ª rodada da Série A. Com o campeonato perto de se encerrar, as equipes entrarão em campo tendo objetivos diferentes.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Taça do Brasileirão será entregue ao Flamengo em caso de título contra o Ceará; entenda
Futebol Nacional30/11/2025
- Ceará
Ceará fica dois pontos acima do Z4 da Série A; veja situação
Ceará30/11/2025
- Futebol Nacional
Empate tira chances de título do Cruzeiro; Ceará segue ameaçado
Futebol Nacional29/11/2025
🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
Tetracampeão da Copa Libertadores, o Flamengo lidera o Brasileirão com 75 pontos e tem chances de levantar mais uma taça nesta quarta, diante de sua torcida. Uma vitória simples sobre o Alvinegro é o suficiente para garantir a conquista.
Caso a equipe empate ou perca, ainda há outra possibilidade de levar o título no Maracanã: basta que o vice-líder Palmeiras não vença o Atlético-MG. O time paulista visitará os mineiros no mesmo horário.
Na rodada de encerramento, o Flamengo visitará o Mirassol. Levantar o troféu nesta quarta já mudaria o grande para a partida contra o Cruz Azul-MEX, pela Copa Intercontinental.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O Ceará, por outro lado, trava uma batalha contra o rebaixamento no torneio. O time está em 14º lugar, com 43 pontos - o Internacional, primeira equipe no Z4, tem 41.
Um triunfo em solo carioca poderia selar a permanência do Vovô, mas tal feito dependeria de outros resultados. Ao mesmo tempo, no caso de um revés, entrar na zona de rebaixamento é uma possibilidade.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O adversário do Ceará na última rodada é o Palmeiras. A partida no Castelão pode valer a permanência para o time de Porangabuçu.
Empate no 1º turno
Quando se encontraram no 1º turno, em jogo na Arena Castelão, Ceará e Flamengo empataram por 1 a 1. O Rubro-Negro abriu o placar com gol de Arrascaeta e o Vovô igualou em tento de Pedro Raul.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias