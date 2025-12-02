A escalação do Fluminense para enfrentar o Grêmio está definida. Com mudanças esperadas na defesa e no ataque, Luís Zubeldía definiu seu time para o confronto desta terça-feira (2), às 21h30, na Arena do Grêmio.

As ausências são de Canobbio, suspenso, e Thiago Silva, poupado. Dessa maneira, Ignácio assume a vaga deixada pelo capitão e forma a dupla de zaga com o argentino. Na frente, o treinador optou por Soteldo, ao lado de Serna e Everaldo.

Outra mudança no time é a titularidade de Nonato, vaga normalmente preenchida por Hércules, que está no banco de reservas. O camisa 35 deixou o campo no jogo contra o São Paulo ainda no primeiro tempo, com dores, mas exames de imagem afastaram chances de lesão.

Dessa forma, a escalação do Flu contra o Grêmio será: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.

No banco, Zubeldía tem o goleiro Pitaluga; os zagueiros Igor Rabello e Thiago Santos; o lateral direito Guga; os meias Hércules, Bernal, Lima e Ganso; e os atacantes Keno, Riquelme Felipe e John Kennedy.

Samuel Xavier será o capitão do Fluminense contra o Grêmio (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Onde assistir e escalações de Grêmio x Fluminense

Grêmio X Fluminense

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Escalações

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Dodi e Willian; Pavón, Alyssone André Henrique.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.