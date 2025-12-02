Zubeldía faz mudanças na escalação do Fluminense diante do Grêmio
Tricolor entra em campo às 21h30 em busca da vaga direta na Libertadores
A escalação do Fluminense para enfrentar o Grêmio está definida. Com mudanças esperadas na defesa e no ataque, Luís Zubeldía definiu seu time para o confronto desta terça-feira (2), às 21h30, na Arena do Grêmio.
As ausências são de Canobbio, suspenso, e Thiago Silva, poupado. Dessa maneira, Ignácio assume a vaga deixada pelo capitão e forma a dupla de zaga com o argentino. Na frente, o treinador optou por Soteldo, ao lado de Serna e Everaldo.
Outra mudança no time é a titularidade de Nonato, vaga normalmente preenchida por Hércules, que está no banco de reservas. O camisa 35 deixou o campo no jogo contra o São Paulo ainda no primeiro tempo, com dores, mas exames de imagem afastaram chances de lesão.
Dessa forma, a escalação do Flu contra o Grêmio será: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.
No banco, Zubeldía tem o goleiro Pitaluga; os zagueiros Igor Rabello e Thiago Santos; o lateral direito Guga; os meias Hércules, Bernal, Lima e Ganso; e os atacantes Keno, Riquelme Felipe e John Kennedy.
Onde assistir e escalações de Grêmio x Fluminense
Grêmio X Fluminense
37ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Escalações
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Dodi e Willian; Pavón, Alyssone André Henrique.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.
