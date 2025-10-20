Maycon com futuro em aberto: quem mais pode deixar o Corinthians no fim de 2025

Maycon deixou seu futuro em aberto após o fim da partida contra o Atlético-MG, na qual foi o autor do gol que garantiu a vitória do Corinthians. No mais, o jogador não é o único do Timão que vive uma situação indefinida pensando no próximo ano.

O volante está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Porém, o Corinthians atravessa uma dívida com o clube russo, que gira em torno do cerca de €1 milhão (R$ 6,2 milhões), referente a empréstimos do passado. Maycon foi questionado sobre no final da partida, mas não cravou uma resposta.

- Para pensar em permanecer, é importante entender como vai ficar o Corinthians no ano que vem. Acho que este foi um ano muito turbulento, principalmente por isso, e é algo que nos preocupa bastante - disse Maycon.

Veja quem são os jogadores com contrato até o final de 2025

Ángel Romero

O Corinthians anunciou a renovação com Romero até o final de 2025 logo em janeiro deste ano. Na época, o jogador aceitou a cláusula de renovação automática após o cumprimento de algumas metas.

Recentemente, tem tido pouco espaço na equipe. Contra o Galo, por exemplo, ficou em campo por apenas dois minutos. Seu futuro segue incerto.

Romero tem futuro incerto no Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)<br>

Fabrizio Angileri

Com contrato até o dia 31 de dezembro de 2025, o Corinthians já pensa na renovação de contrato do jogador. O lateral-esquerdo chegou ao Timão no começo do ano e está apto a assinar um pré-contrato com outro clube. Inclusive, chegou a entrar na mira de outros times, mas seu desejo é de permanecer.

Angileri está perto de renovar com o Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Talles Magno

Em abril deste ano, Talles Magno renovou seu vínculo com o Corinthians até o final do ano. O jogador está emprestado pelo New York City, time da MLS, mas perdendo espaço na equipe de Dorival Júnior. Seu último jogo aconteceu no dia 28 de outubro, contra o Flamengo. Desde então, não entrou mais em campo.