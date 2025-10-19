Hernán Crespo evitou falar sobre culpados após a derrota do São Paulo por 3 a 0 contra o Mirassol. O Tricolor não vence há três jogos e vive um dos piores momentos da temporada.

continua após a publicidade

Ao falar do time, o treinador destacou que seria o momento de fazer uma "autocrítica". Ao usar o termo, se referiu à necessidade de todos - seja comissão quanto elenco -, analisarem o que está acontecendo no Tricolor e acreditar ao máximo.

Ainda na mesma resposta, Crespo falou sobre a possibilidade de ficar fora da Libertadores. No momento, o time segue na oitava colocação da tabela. Para ele, seria uma "lástima" encerrar o ano fora do G6.

continua após a publicidade

- É fazer autocrítica, todos, comissão e todos. Estamos fazendo tudo como antes? Ou todos estamos dando um pouco menos? Não muito, mas um pouco menos. Temos de acreditar ao máximo. Quando chegamos, o diálogo era muito pior. Agora a lástima é não chegar à Libertadores. Três meses atrás, falava-se em rebaixamento. Os mesmos atletas, são os mesmos. O olhar no olho, no espelho, autocrítica - analisou Crespo.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Hernán Crespo falou sobre autocrítica (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

"Não quero falar de árbitro"

O São Paulo foi derrotado com um gol aos 35 segundos de jogo e mais dois que foram penalidades convertidas. Crespo não quis falar sobre arbitragem, mas sobre o resultado como um todo.

continua após a publicidade

➡️Com gol relâmpago e lei do ex, Mirassol vence o São Paulo pelo Brasileirão

- Erros individuais, grupais, tudo o que a gente sabe. Temos muito claro onde podemos melhorar. Essa agressividade que antes a gente tinha. Neste momento, não estamos na mesma sintonia agressiva que a gente tinha antes. Somos agressivos, mas não o suficiente. É o momento assim. Se pegar hoje, levamos gol com 1 minuto. Depois, dois pênaltis. Foi questão estratégica? Podia acontecer para o outro lado, para a gente. É o momento. Não quero falar de árbitro. Acharam pênalti? Tudo bem, não me interessa - completou o técnico.

O São Paulo volta a jogar no sábado, dia 25, contra o Bahia no Morumbis.