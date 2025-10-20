Ceni elege melhor em campo do Bahia contra o Grêmio: ‘Talento’

O Bahia venceu e convenceu na noite deste domingo com uma sonora goleada por 4 a 0 diante do Grêmio, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão. Os gols de Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor deixaram o Tricolor vivo na briga pelo G-4, mas, para Rogério Ceni, nenhum deles foi o melhor jogador em campo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador destacou o desempenho do volante uruguaio Acevedo, que se tornou peça importante no meio-campo do Bahia e apresentou evolução na ausência de Caio Alexandre.

— Hoje para mim foi o melhor em campo. David [Duarte] foi muito bem, vem de uma boa média de atuações, mas hoje foi Acevedo. Um jogador que completa nosso meio de campo, neste jogo ao lado de Michel [Araújo] e Jean Lucas. Vem crescendo em jogo construído e mantendo o que já tem de pegada na marcação. Está tendo oportunidade e mostrando talento em muitos jogos — afirmou.

continua após a publicidade

De acordo com a plataforma de dados Sofascores, Acevedo ganhou 12 de 14 duelos e teve 88% de precisão nos passes.

➡️Everton Ribeiro volta a Salvador para acompanhar Bahia x Grêmio: ‘Me motiva’

Bahia diferente na Arena Fonte Nova

Rogério Ceni e seu auxiliar Charles na Arena Fonte Nova durante Bahia x Grêmio (Foto: Marcio Jose/AGIF)

O desempenho de Acevedo ajudou o Bahia a dominar o Grêmio em uma partida quase irretocável do time, que costuma fazer bonito quando joga na Arena Fonte Nova, não à toa tem apenas uma derrota em casa durante todo o Brasileirão.

Mas Rogério Ceni ainda se mostrou incomodado com a discrepância entre as atuações dentro e fora de casa, já que o time não consegue ter o mesmo desempenho longe da Fonte Nova. Um exemplo aconteceu na última quinta-feira, quando perdeu o clássico para o Vitória, que está na zona de rebaixamento, no Barradão.

continua após a publicidade

— Jogamos bem, tivemos controle do jogo apesar do gramado ainda um pouco ondulado, a bola quicando um pouco. Fomos consistentes ao longo do jogo. Fizemos dois treinamentos só. Infelizmente existe essa oscilação dentro e fora de casa, é coisa de personalidade, o sistema não muda muito. Difícil explicar o quão bem você joga dentro de casa e não consegue repetir fora.

— Falo sempre que prefiro trabalhar em clubes com 40 mil torcedores no estádio e sofrer críticas, do que trabalhar em um clube com três mil no estádio. Acho que isso passa essa energia para o jogador. Falta a gente se automotivar e acreditar mais nos jogos fora de casa. Se você joga dessa maneira aqui, tem que ser o mais próximo disso quando joga fora. Precisamos evoluir nesse sentido — completou Ceni depois da vitória do Bahia contra o Grêmio.

A boa notícia é que o próximo jogo do Bahia também será em casa. A partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Internacional em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão.