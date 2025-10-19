Ceará perde e pode ver distância para o Z4 da Série A cair

O Ceará perdeu para o Botafogo por 2 a 0 na noite deste domingo (19), na Arena Castelão, valendo pela 29ª rodada da Série A. Estacionado em 35 pontos, na 13ª posição, o time ainda pode ver uma redução na distância para a zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O fechamento da rodada acontecerá na segunda-feira (20), com três partidas. A última trará o duelo entre Santos e Vitória, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os paulistas estão em 16º lugar, com 31 pontos. Os baianos, que abrem o Z4, possuem 28.

Os sete pontos de distância do Ceará para a zona podem virar quatro em caso de triunfo do Vitória. Tal cenário ainda não tiraria o Rubro-Negro do Z4, pois a equipe fica atrás do Santos no critério de desempate.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo faz jogo eficaz e supera o Ceará pelo Brasileirão

Partida entre Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Um empate em tal duelo faria a distância cair para seis pontos. Caso o Peixe vença, o intervalo seguirá o mesmo. Vale destacar que, ao entrar em campo amanhã, o Vitória terá uma partida a mais do que o Ceará no campeonato (29 contra 28).

➡️ Reservas fazem a diferença para o Ceará no empate contra o Sport

Em campo, o Vovô fez um jogo pouco inspirado diante do Botafogo. Apesar de ter mais posse de bola e mais finalizações, o time de Léo Condé não conseguiu ter grande eficiência nas chances. Assim, os cariocas saíram com o triunfo.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota para o Botafogo, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (25), fora de casa, contra o Atlético-MG. A partida pela Série A terá início às 16h (de Brasília).