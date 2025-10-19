O Bahia se recuperou no Campeonato Brasileiro com uma vitória maiúscula na noite deste domingo. A equipe treinada por Rogério Ceni se comportou bem em campo, dominou as ações na Arena Fonte Nova e aplicou uma goleada por 4 a 0 diante do Grêmio, com gols de Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor.

Em entrevista coletiva após o triunfo contra o Imortal, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do grupo na Arena Fonte Nova, explicou a importância desse resultado depois de uma derrota dura no Ba-Vi e elogiou a postura do time que dominou o adversário do início ao fim (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia já volta à campo nesta quarta-feira, quando tem compromisso marcado contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

✅ Ficha técnica de Bahia x Grêmio

BAHIA 4 X 0 GRÊMIO

29ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Iago Borduchi, 3'/1ºT; Willian José, 9'/1ºT; David Duarte, 11'/2ºT e Rodrigo Nestor, 47'/2ºT (Bahia)

🟨 Cartões amarelos: Camilo (Grêmio); Iago Borduchi e Ruan Pablo (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 29.272;

💸 Renda: R$ 806.743,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Cauly); Ademir (Sanabria), Tiago (Kayky) e Willian José (Ruan Pablo).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Gabriel Grando; Marcos Rocha (Camilo), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (João Lucas), Cuéllar (Cristaldo) e Edenilson; Pavon (Cristian Olivera), Aravena (Amuzu) e Carlos Vinícius.