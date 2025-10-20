O São Paulo vive um novo momento de instabilidade em clima de fim de ano após uma sequência de resultados negativos. Porém, algo chama atenção: esta queda de desempenho nas retas finais de temporada tem acompanhado o time há quase três temporadas.

Em 2023, o São Paulo perdeu ritmo após conquistar a Copa do Brasil. Terminou o Campeonato Brasileiro na 11ª colocação, com 53 pontos, e garantiu vaga na Libertadores justamente pelo título do torneio nacional.

No ano seguinte, em 2024, o time encerrou o Brasileirão em sexto lugar, mas novamente com sufoco até o final e muito influenciado por outros resultados. Nas últimas cinco rodadas, sofreu três derrotas e dois empates.

Em 2025, o roteiro segue parecido. Desde a eliminação para a LDU na Copa Libertadores, o elenco tem mostrado sinais de abatimento em campo. O desempenho recente agrava uma trajetória que, nos últimos anos, tem seguido um padrão de queda de rendimento nas fases finais das temporadas.

O jogo contra o Mirassol, ao adotar um tom analítico, mostra que o São Paulo está apresentando uma fragilidade nítida. Em uma das piores derrotas no ano, sofreu um gol aos 35 segundos de jogo - o mais rápido desta edição. Depois, duas penalidades. Se contra o Palmeiras o tom foi de crítica e revolta com a arbitragem, desta vez a postura foi diferente. Com reclamações pontuais, mas em um elenco que se mostrava ainda mais abatido. E isso refletia em campo.

Lucas Moura voltou ao posto de titular neste confronto e foi o jogador que mais ofereceu perigo. Mesmo assim, sem efetividade. Nomes como Luciano e Rigoni, que entraram no segundo tempo, mal apareciam ou assustavam.

A situação agora está crítica. O São Paulo está em uma corda bamba. O campeonato se afunila cada vez mais e o time segue na oitava colocação. Como meta, quer chegar no G6. Mas, se seguir deste jeito, o sonho de disputar a Libertadores ano que vem fica mais distante ainda.

São Paulo foi derrotado por 3 a 0 pelo Mirassol (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo iguala marca negativa de 1936 e vive uma das piores sequências da história

A equipe soma apenas duas vitórias nas últimas dez partidas, com oito derrotas nesse período. O cenário repete uma marca que só havia acontecido em 1936, ano da refundação do clube, segundo dados do historiador Alexandre Bisbrecht, do “Anotações Tricolores”.



