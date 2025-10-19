Davide valoriza vitória do Botafogo mesmo com muitos desfalques: ‘Seguimos com confiança’

O Botafogo conseguiu um resultado que escancarou superação. Repleto de desfalques por suspensões e lesões, a equipe comandada por Davide Ancelotti foi ao Castelão na noite deste domingo (19) e venceu o Ceará pelo placar de 2 a 0, com gols de Chris Ramos e Jeffinho. Após o jogo, o técnico italiano elogiou a postura do time.

Com o resultado, o Glorioso se garantiu no G-6 do Brasileirão, na quinta colocação, com 46 pontos somados. O próximo desafio será no domingo (26), em casa, contra o Santos.

— Quero parabenizar os jogadores pelo esforço de hoje. Ganhar aqui não é fácil. Para nós é uma vitória importante. Apesar das dificuldades, é verdade que temos muitas dificuldades com os desfalques. O grupo sabe o objetivo que temos e está comprometido. O escudo que carregamos é pesado. Seguimos com confiança — disse Davide, em entrevista coletiva.

A lista de ausências para a 29ª rodada era robusta. Neto, Kaio Pantaleão, Alex Telles, Danilo, Montoro, Savarino, Nathan Fernandes e Arthur Cabral se recuperam de lesão, enquanto Barboza e Marlon Freitas receberam terceiro cartão amarelo.

— Cada jogo tem a sua história. No jogo contra o Fortaleza, o Fortaleza ficou com dez jogadores com cinco minutos de jogo. Hoje foi um jogo mais igualado, onde tivemos a oportunidade de fazer gol. Quando temos vantagem no placar, é sempre mais fácil, um pouco mais difícil quando o time oponente faz o primeiro gol. Não é fácil jogar aqui e estou feliz pela sequência de resultados que temos aqui (no Castelão) — destacou Davide.

Botafogo conta com brilho espanhol

Titular no lugar de Arthur Cabral, Chris Ramos aproveitou a oportunidade e marcou seu quarto gol com a camisa do Botafogo. Ele abriu o placar ainda no primeiro tempo após belo passe de Santi Rodríguez.

Chris Ramos marcou o primeiro gol do Botafogo contra o Ceará (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O tento anotado foi mero detalhe para Ancelotti. O técnico preferiu apontar o contexto do que foi apresentado em campo e como isso passa confiança para o atleta.

— Atacante é uma posição que precisa mutia confiança. Tem que sentir a confiança do treinador e os meus têm a máxima. Tanto Chris, como Arthur e o Mastri. Acho que a melhor forma do treinador passar é colocar eles em campo. Hoje o Chris teve oportunidade e aproveitou. Fazer gol é o mais importante para eles, mas para mim não. Para mim não é só fazer gol, é trabalho constante. São atacantes que trabalham muito para o time. Tanto Ramos quanto Arthur. Estou contente com eles e com Chris, que fez o gol hoje e é a coisa mais importante para eles — finalizou.