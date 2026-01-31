'Wembley brasileiro': como Brasília virou palco das grandes decisões do futebol brasileiro

Conteúdo Especial

BRASÍLIA - O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da grande decisão da Supercopa Rei de 2026. Flamengo e Corinthians se enfrentam na capital federal neste domingo (1), às 16h (de Brasília). Esta será mais uma final de peso na história da arena, que vem se consolidando como um dos principais palcos de decisões do futebol brasileiro.

Brasília pode ser chamada de "Wembley brasileiro" por conta de sua realização de grandes jogos. Na Inglaterra, o Wembley é o principal cenário das decisões, tradicionalmente em campo neutro, reunindo grandes clubes do país. Esse mesmo conceito se aplica ao Estádio Mané Garrincha, que tem capacidade para 70 mil torcedores.

Com a ausência de um clube dominante na cidade, o estádio, construído para a Copa do Mundo de 2014 (o mais caro do torneio, com custo de R$ 1,4 bilhão), não possui um time para chamar de seu. Brasiliense e Gama, por exemplo, não tem o grande apelo do tamanho do estádio. Dessa forma, torna-se o local ideal para grandes finais, com público dividido, reforçando ainda mais o clima de decisão. Dentro dos padrões exigidos pela Fifa, a arena atende a todas as prerrogativas para receber partidas de grande porte, com grandes públicos.

Estádio Mané Garrincha receberá a Supercopa Rei 2026 (Foto: Divulgação)

O símbolo dessa neutralidade está na diversidade de equipes que já mandaram jogos no estádio, incluindo times cariocas, paulistas e de outras regiões do país. Outro fator fundamental para o Mané Garrincha se consolidar como o "Wembley brasileiro" é sua localização geográfica. Situada no centro do país, Brasília oferece fácil acesso para torcedores e delegações, além de contar com ampla malha aérea, o que facilita a logística para todos os envolvidos.

Esse equilíbrio no deslocamento, ainda que com pequenas variações, é visto de forma positiva pelas federações, especialmente pela CBF.

Estádio Mané Garrincha como palco de grandes decisões

O Estádio Mané Garrincha já foi palco de diversas decisões importantes, incluindo edições da própria Supercopa Rei. O Flamengo, por exemplo, já enfrentou Atlético-MG e Palmeiras no local e, agora, terá o Corinthians pela frente.

2020: Flamengo 3×0 Athletico‑PR - Supercopa Rei

Flamengo 3×0 Athletico‑PR - Supercopa Rei 2021: Flamengo 2×2 Palmeiras (Flamengo campeão nos pênaltis) - Supercopa Rei

Flamengo 2×2 Palmeiras (Flamengo campeão nos pênaltis) - Supercopa Rei 2023: Palmeiras 4×3 Flamengo - Supercopa Rei

Palmeiras 4×3 Flamengo - Supercopa Rei 2026: Flamengo x Corinthians - Supercopa Rei

No entanto, o estádio não se limita apenas a finais. A arena recebe com frequência partidas do Brasileirão, muitas vezes por meio da venda de mando de campo. Vale lembrar que Brasília abriga torcedores de diversos clubes tradicionais do futebol nacional, como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, entre outros.

Torcida do Flamengo no Estádio Mané Garrincha (Foto: Divulgação/Flamengo)

Foi no Estádio Mané Garrincha, por exemplo, que Neymar se despediu do Santos antes de ir para o Barcelona, em partida contra o Flamengo. O jogo, em 2013, também marcou a estreia de Gabigol no time principal do Peixe.

Assim como o Wembley na Inglaterra, Brasília se destaca não pela tradição de seus clubes, mas por se firmar como palco de grandes eventos do futebol.

