Em seu melhor início de Brasileirão, líder São Paulo tenta quebrar tabu contra o Atlético-MG

O São Paulo vem surpreendendo neste início de Campeonato Brasileiro. Nas seis primeiras rodadas da competição em 2026, são 16 pontos, ou seja, cinco vitórias e um empate, números nunca antes alcançados pelo time nesta fase do Nacional. Na noite desta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, o Tricolor quer continuar sua sequência positiva.

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Se de um lado o Tricolor precisa vencer para se manter na ponta da tabela de classificação, por outro, o Atlético-MG defende uma longa invencibilidade como mandante diante do time de Roger Machado, já que não perde para o adversário paulista em casa há dez anos. Neste período, foram dez confrontos, com seis vitórias da equipe mineira e quatro empates.

A última vitória do Tricolor como visitante do Atlético-MG aconteceu em 2016, quando venceu por 2 a 1, com gols de Maicon e Gilberto, enquanto Hyuri descontou para o time da casa. A partida foi válida pelo returno do Brasileirão daquele ano.

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Nem mesmo o time que se tornou tricampeão consecutivo de 2006 a 2008 teve um início de torneio tão positivo. Em 2006, o time somou 12 pontos nas primeiras seis rodadas, enquanto no ano seguinte foram dez. Por fim, em 2008, o Tricolor somou nove pontos. Em nenhuma dessas edições vencedoras a equipe liderava o torneio na sexta rodada.

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O encontro mais recente entre as São Paulo e Atlético-MG aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2025 e terminou empatado em 0 a 0, na Arena MRV, estádio onde o São Paulo ainda não venceu.

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