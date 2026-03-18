Palmeiras x Botafogo marca reencontro de joia e capitão

A partida entre Palmeiras e Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, marca dois reencontros. O primeiro, de Danilo, formado nas categorias de base alviverdes, com o Allianz Parque. O segundo, de Marlon Freitas, com o ex-clube, pelo qual foi capitão e campeão da Copa Libertadores em 2024.

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Apesar de já ter enfrentado o Palmeiras desde que retornou ao futebol brasileiro, Danilo ainda não atuou no Allianz Parque, que passou por reformas no gramado sintético e recebeu o time pela primeira vez em 2026 na vitória sobre o Mirassol, no último domingo.

- É a primeira vez voltando a jogar onde fui revelado. Vai ser um momento muito especial jogar contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, agora com a torcida contra. Espero estar bem focado, bem fisicamente para ajudar o nosso Botafogo. Espero dar meu melhor dentro de campo para conquistar uma vitória, estamos num momento difícil, mas é nesses jogos difíceis que a gente começa a criar casca. Espero que possamos amanhã começar a ganhar para colocar o Botafogo lá em cima, que é o que o clube merece - afirmou Danilo.

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Após bom início de temporada pela equipe carioca, Danilo foi um dos 26 nomes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia, no fim de março, e entra na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo na reta final do ciclo.

Marlon Freitas, por sua vez, enfrenta o Botafogo pela primeira vez após se transferir para o Palmeiras no início deste ano. Em cerca de três meses no novo clube, já se firmou entre os titulares e coroou a rápida adaptação com o título estadual, o primeiro com a camisa do Verdão.

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- Do torcedor do Palmeiras só recebi coisas boas, uma confiança tremenda. Entendo o torcedor do Botafogo, mas são ciclos, finalizamos um grande ciclo, vitorioso. Agora é nova história - disse o volante.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em posições distintas na tabela de classificação. A equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a vice-liderança, atrás apenas do São Paulo, enquanto o time carioca, com dois jogos a menos, abre a zona de rebaixamento.

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