Athletico-PR x Cruzeiro: as opções de Wesley Carvalho para o jogo

O Cruzeiro enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o interino Wesley Carvalho terá que lidar com uma série de desfalques.

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Além de Cássio, que deverá ser baixa na equipe durante o restante da temporada, a Raposa não terá mais três jogadores do time entendido como titular.

Lucas Romero teve uma fratura na costela na final do Campeonato Mineiro e voltará a jogar apenas em abril. Outra baixa advinda da decisão do Estadual é Kaio Jorge. O atacante teve um trauma no pé, já treina em campo, mas não se recuperou a tempo do duelo contra o Furacão.

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Além dos jogadores lesionados, o Cruzeiro ainda não poderá contar com dois meio-campistas: Matheus Pereira e Gerson. O camisa 10 está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, no último domingo, e o 11 sentiu um desgaste e não viajou.

Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sendo assim, uma possível escalação da Raposa vem com: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Japa; Arroyo e Chico da Costa (Neyser).

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Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.

A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.

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