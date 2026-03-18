Em busca de recuperação, Atlético-MG enfrenta o líder São Paulo e pode ter novidades na escalação
Eduardo Domínguez irá promover mudanças na equipe em relação à ultima partida
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O Atlético enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (18), às 20h, na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca se recuperar na competição e pode apresentar novidades na escalação para o duelo contra o Tricolor.
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Após a derrota por 2 a 0 para o Vitória na última rodada, a equipe mineira tenta reencontrar o caminho das vitórias e subir na tabela. Nas seis primeiras rodadas, o Atlético conquistou apenas uma vitória, somou três empates e sofreu duas derrotas, ocupando atualmente a 16ª posição, com cinco pontos, dois à frente do Botafogo, primeiro time na zona de rebaixamento.
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Possíveis mudanças na escalação do Atlético
Defesa
O zagueiro Ruan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Vitor Hugo é dúvida devido a uma lesão muscular na panturrilha. Com isso, Eduardo Domínguez pode promover o retorno de Lyanco, que ficou cinco meses afastado devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Além dele, as opções para a zaga incluem Júnior Alonso, Iván Román ou o jovem da base Vitão.
Meio-campo
Domínguez ainda não poderá contar com Maycon, que se recupera de uma lesão na panturrilha. No entanto, Alexsander volta a ficar disponível após se recuperar de uma lesão no ligamento do joelho, tratada com terapia de células-tronco. Cissé segue como dúvida, o jogador se recupera de um corte no pé sofrido no clássico contra o Cruzeiro, que o afastou das duas últimas partidas.
Ataque
Hulk deve comandar novamente o ataque. A dúvida é se Domínguez escalará uma dupla de ataque ao seu lado, Reinier ou Cassierra, ou se optará por Hulk centralizado, com jogadores mais móveis nas pontas.
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