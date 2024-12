Durante o evento da Copa de Pelada, o Washington "Coração Valente" conversou com o Lance! em mais uma entrevista exclusiva, que está na íntegra em nosso canal do YouTube. No bate-papo, o craque ex-Fluminense compartilhou sua opinião sobre o futebol brasileiro atual e seus gostos para fora de campo, além de ter analisado o principal motivo pela má fase do Tricolor e do Atlético-MG em 2024. Assista ao vídeo completo acima!

- Pela estrutura que tem e pela condição que dá ao atleta, é inimaginável você ver o Athletico caindo para a Série B, ainda mais no ano do centenário. Existe o erro de planejamento, faz parte, como aconteceu com o Fluminense. O Fluminense teve até o final do ano, não teve uma preparação para a temporada, o que não foi adequado. Aí teve um mau planejamento do Fluminense, assim como do Athletico Paranaense, e o resultado acontece dentro de campo - analisou o ex-atacante.

Apesar da temporada negativa, Washington acredita em uma reviravolta para o ano de 2025 do Fluminense, que terá o calendário cheio novamente, com: Carioca, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-America e o Super Mundial de Clubes da Fifa. Agora, o artilheiro entende que haverá tempo para iniciar o próximo ano melhor, corrigindo os erros de 2024.

- [O clube tem a oportunidade] de retomar tudo que fizeram de errado no ano passado, para fazer o certo agora. Vai ter tempo de uma pré-temporada boa. Assim, vão fazer uma pré-temporada, vão fazer acertos de contratações, acerto de planejamento de futebol, de montagem do time. Fluminense vai ter tempo para fazer um grande time, já que permaneceu na Série A, então os recursos vão ser bons - comentou.

Fora do tópico "Fluminense", Washington também foi questionado sobre a situação técnica do futebol brasileiro atual e comparou com seus anos de ouro. Para Coração Valente, a vaga de titular para centroavante da Seleção Brasileiro estava garantido, caso ele jogasse nos dias de hoje.

- Eu acho que o nível técnico na nossa época era diferente, era maior. Sem sombra de dúvidas, com todo respeito, mas hoje eu seria o nove da Seleção, e com tranquilidade. Não sei se eu nasci na época errada, mas na minha época, eu disputei com Romário e com Ronaldo Fenômeno - afirmou o ex-Fluminense.

Além de futebol, o craque falou sobre sua vida e paixões para fora dos gramados. O seu amor pela música sertaneja rendeu até um desafio animado no final da entrevista, além de uma palinha de "Boate Azul", canção da dupla Bruno e Marrone.

