Volta Redonda pode ser o quarto time do Rio a conquistar a Série C

Patrick durante partida do Volta Redonda contra o Londrina pela Série C (Foto: Henrique Campinha/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 12/10/2024 - 13:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Volta Redonda encara, neste sábado (12), o Athletic pelo primeiro jogo da decisão da Série C do Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, casa do Tricolor de Aço. Caso seja campeão, o Voltaço se une a outros três times do Rio de Janeiro que já conquistaram a competição. Confira!

➡️Quem é o artilheiro de cada um dos 12 grandes clubes brasileiros no século XXI

Olaria - 1981

O Olaria Atlético Clube conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro em 1981, conhecida como Taça de Bronze. O formato da Taça de Bronze em si era direto: as duas primeiras fases eram jogadas no sistema de mata-mata em ida e volta, com um terceiro jogo no caso de empate no placar agregado. Já na etapa semifinal, os seis classificados se dividiam em dois triangulares também em ida e volta, com o primeiro colocado avançando à decisão – na qual eram retomados os critérios das fases iniciais. O título, conquistado diante do Santo Amaro não apenas marcou um momento importante na história do clube, mas também ressaltou a capacidade do time de competir e triunfar em competições nacionais.

Olaria campeão da Série C em 1981 (Foto: Reprodução)

Fluminense - 1999

O Fluminense venceu a Série C do Campeonato Brasileiro em 1999, ano que representou um marco na história do clube. Após um período de crise, que culminou em rebaixamentos consecutivos, o Fluminense conseguiu se reerguer sob o comando de Carlos Alberto Parreira. A equipe, que misturava jovens talentos como Magno Alves e Roger com veteranos como Válber e Yan, enfrentou uma trajetória desafiadora, mas terminou o torneio com o título após vencer o Náutico na última rodada. Esta conquista simbolizou o início de um renascimento para o clube, que posteriormente foi convidado a disputar a elite do futebol brasileiro na Copa João Havelange de 2000.

Fluminense campeão da Série C em 1999 (Foto: Reprodução)

Macaé - 2014

O Macaé Esporte Futebol Clube alcançou o título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2014. Em uma campanha marcada pela consistência e determinação, o Macaé superou várias equipes fortes ao longo do torneio. A final contra o Paysandu foi um confronto emocionante, decidido nos detalhes, com o Macaé garantindo o título após um empate no jogo de volta e uma vitória no critério de gols fora de casa.

Macaé campeão Brasileiro da Série C 2014 (Foto: Tiago Ferreira)

Volta Redonda faz campanha surpreendente em 2024

Com uma boa campanha, o Volta Redonda chega credenciado para a final da Série C em 2024. Em 25 jogos disputados, a equipe acumula 13 vitórias, sete empates e cinco derrotas. O time marcou 38 gols e sofreu 32. O Voltaço vem de três vitórias seguidas, duas pela Série C, contra São Bernardo e Botafogo-PB, e uma pela Copa Rio, diante do Serrano.

Patrick durante partida do Volta Redonda contra o Londrina pela Série C (Foto: Henrique Campinha/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X ATLHETIC CLUB

1º JOGO - FINAL DA SÉRIE C

📆 Data e horário: sábado, 12 de outubro de 2024, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta redonda (RJ)

📺 Onde assistir: Zapping, Nosso Futebol e DAZN

🟨 Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

🚩 Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rener Santos Carvalho (SE)

🖥️ VAR: Adriano Assis Miranda (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Wellington Silva, Bruno Barra (Léo Rigo), Lucas Souza e Juninho Monteiro (Sanchez); Robinho, Henrique Silva e PK; MV, Douglas Skilo e Bruno Santos.

ATHLETIC CLUB (Técnico: Roger Silva)

Jefferson Luis; Ynaiã, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Welinton Torrão, Paul Villero e Denilson

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte