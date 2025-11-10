Série B: Chapecoense perde para América-MG em casa e embola briga pelo acesso
Coelho, por sua vez, garante a permanência da segunda divisão com o resultado
- Matéria
- Mais Notícias
A Chapecoense foi derrotada pelo América-MG por 1 a 0 nesta terça-feira, na Arena Condá, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu a oportunidade de se aproximar do acesso. Já o Coelho garantiu a permanência na segunda divisão nesta noite.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Justiça interdita estádio do Macaé após briga generalizada no Carioca B2
Futebol Nacional10/11/2025
- Futebol Nacional
Paraná Clube conhece adversários da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2026
Futebol Nacional10/11/2025
- Futebol Nacional
STJD aplica multa ao Athletico por invasão de torcedor contra o Corinthians
Futebol Nacional10/11/2025
➡️ STJD aplica punição ao Athletico por invasão de torcedor contra o Corinthians
Com o resultado, a equipe catarinense manteve os 58 pontos e segue em quarto lugar, empatada com Criciúma e Goiás, que têm uma vitória a menos. O América, por sua vez, chegou a 45 pontos e subiu para o 13º lugar, abrindo cinco pontos de vantagem para a Ferroviária, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
➡️ Veja a tabela completa da Série B
Chapecoense x América-MG: como foi o jogo?
O time mineiro começou melhor e criou as primeiras chances da partida com Willian Bigode e Felipe Amaral, que finalizaram para fora, e Thauan, parado pelo goleiro Rafael Santos. A Chapecoense respondeu apenas aos 36 minutos, quando Everton cruzou rasteiro e Neto Pessoa perdeu boa oportunidade. Nos acréscimos, Victor Caetano cabeceou, e o goleiro Gustavo desviou antes de a bola bater no travessão.
No segundo tempo, o América abriu o placar aos cinco minutos. Após cruzamento de Paulinho, o zagueiro Eduardo Doma tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol; a bola bateu em Rafael Santos e sobrou para Willian Bigode completar.
A Chapecoense pressionou em busca do empate. Everton perdeu chance dentro da pequena área e Rafael Carvalheira acertou o travessão. Apesar das oportunidades, o time catarinense não conseguiu evitar a derrota.
O que vem por aí?
A Chapecoense volta a campo no próximo sábado (15) e visita o Volta Redonda, que teve o rebaixamento confirmado nesta noite. Já o América-MG recebe o Cuiabá no domingo (16), em partida sem muita influência na classificação final.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias