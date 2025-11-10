Série B: Chapecoense perde para América-MG em casa e embola briga pelo acesso

A Chapecoense foi derrotada pelo América-MG por 1 a 0 nesta terça-feira, na Arena Condá, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu a oportunidade de se aproximar do acesso. Já o Coelho garantiu a permanência na segunda divisão nesta noite.

continua após a publicidade

➡️ STJD aplica punição ao Athletico por invasão de torcedor contra o Corinthians

Com o resultado, a equipe catarinense manteve os 58 pontos e segue em quarto lugar, empatada com Criciúma e Goiás, que têm uma vitória a menos. O América, por sua vez, chegou a 45 pontos e subiu para o 13º lugar, abrindo cinco pontos de vantagem para a Ferroviária, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

➡️ Veja a tabela completa da Série B

Chapecoense x América-MG: como foi o jogo?

O time mineiro começou melhor e criou as primeiras chances da partida com Willian Bigode e Felipe Amaral, que finalizaram para fora, e Thauan, parado pelo goleiro Rafael Santos. A Chapecoense respondeu apenas aos 36 minutos, quando Everton cruzou rasteiro e Neto Pessoa perdeu boa oportunidade. Nos acréscimos, Victor Caetano cabeceou, e o goleiro Gustavo desviou antes de a bola bater no travessão.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o América abriu o placar aos cinco minutos. Após cruzamento de Paulinho, o zagueiro Eduardo Doma tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol; a bola bateu em Rafael Santos e sobrou para Willian Bigode completar.

A Chapecoense pressionou em busca do empate. Everton perdeu chance dentro da pequena área e Rafael Carvalheira acertou o travessão. Apesar das oportunidades, o time catarinense não conseguiu evitar a derrota.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

A Chapecoense volta a campo no próximo sábado (15) e visita o Volta Redonda, que teve o rebaixamento confirmado nesta noite. Já o América-MG recebe o Cuiabá no domingo (16), em partida sem muita influência na classificação final.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte