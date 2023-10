– Cheguei em maio de 2021, lembro que nossas conversas foram de sete a 10 dias antes de tomar a decisão. Analisei o time, falei muito com Alex Santiago (ex-diretor de futebol), Marcelo Paz (presidente). Lembro que na primeira partida, pelo Campeonato Cearense, primeira do Brasileirão. Também com gols de Pikachu. E a partir dali eu comecei a conhecer o jogador brasileiro de perto. Tive uma grata surpresa. Jogadores que sabem jogar, cinco vezes campeões do mundo, e gostam de jogar futebol. Muitas vezes falam que jogam por dinheiro, mas o jogador brasileiro na essência gosta. Comecei a conhecer o clube, falando com a diretoria, e falei que tinha muita oportunidade de crescer. Clube com massa de torcedores, diretoria com boa cabeça, bons jogadores e pouco a pouco tivemos a possibilidade de crescer e sustentar um projeto – disse o comandante do Leão.