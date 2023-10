- Tem sido um ano muito difícil, apanhando desde o começo, mas nunca me escondi, mesmo com 38 anos, tenho quase 50 jogos na temporada. Isso acabou dificultando um pouco. Agora é achar motivação para terminar a temporada e quem sabe terminar a carreira de uma forma digna, com tudo que construí dentro do clube. Peço desculpas ao torcedor, é um dos momentos mais complicados, ninguém pensa em parar, tem sido um ano bastante complicado para aceitar esse tipo de situação - afirmou Fábio Santos.