A torcida do Fortaleza fez do Castelão um inferno. E o clima nas arquibancadas foi reproduzido em campo pelos jogadores do time nordestino. O Laion pressionou o Corinthians desde o primeiro minuto. Mas, embora o Tricolor Cearense rondasse a área, finalizasse e tentasse de todas as formas ir às redes, a melhor chance do início do jogo foi corintiana. Na primeira estocada do Timão ao ataque, Renato Augusto deu um ótimo passe para Yuri Alberto, mas, diferentemente do que o centroavante fez em São Paulo, no jogo de ida, dessa vez ele chutou em cima do goleiro João Ricardo, que cresceu no lance.