Líder da Série C terá que pagar R$ 1 milhão a jogador que fugiu da guerra

A Ponte Preta foi condenada a pagar R$ 1 milhão ao meia Fabinho por salários atrasados, dano moral e indenização. O atleta de 28 anos passou pela Macaca em 2022, no começo da guerra entre Ucrânia e Rússia, mas não entrou em campo por uma lesão.

A ação, obtida com exclusividade pelo Lance!, foi julgada na 15ª Vara do Trabalho de Campinas, em São Paulo. A decisão não cabe mais recurso.

Fabinho foi contratado pela Ponte Preta por empréstimo do Metalist, da Ucrânia. Na época, em março de 2022, Rússia e o país vizinho entraram em guerra, que se estende até os dias atuais, e os jogadores desses países foram liberados contratualmente pela Fifa a buscar outros clubes, se quisessem.

Na passagem pela Macaca, o meio-campista se machucou no começo de abril durante um treino. Ele torceu o joelho em uma disputa com um colega de time, e exames comprovaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA).

Durante o período de recuperação, Fabinho não recebeu nenhum mês dos direitos de imagem e auxílio moradia, além de salários de setembro, outubro e novembro, 13º salário e férias. Ele tinha contrato até o final da Série B de 2022 e não renovou.

Por lei, entretanto, a Ponte Preta tinha que contratar seguro contra acidentes de trabalho e estender o acordo com o jogador. Fabinho foi dispensado quando ainda fazia fisioterapia - o tratamento da lesão varia de seis a nove meses.

Sem acordo, a Justiça deu ganho de causa ao meio-campista. O valor da ação era de R$ 890,2 mil e chegou a R$ 1 milhão por conta dos juros e multas.

Procurado pela reportagem, a Ponte Preta não se pronunciou. O advogado Filipe Rino, que representa o atleta, declarou que essa foi a única saída para o caso.

- É obrigatório que o clube prorrogue o contrato por, pelo menos 12 meses, a contar do momento em que o atleta volta a treinar. Além disso, o clube tem obrigação de contratar o Seguro Desportivo, com indenização equivalente a um ano de salário. Por descumprir a Lei, o clube foi condenado a pagar as duas indenizações ao atleta, além de valores referentes às verbas rescisórias - explicou Rino.

Depois da Ponte Preta, Fabinho jogou três partidas entre 2023 e 2024 pelo Primavera-SP. Nesta temporada, ele entrou em campo duas vezes pelo AD Marco 09, da última divisão de Portugal.

Ponte Preta lidera a Série C

Torcida da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em jogo pela Série C. Foto: Diogo Reis/Especial PontePress

Em campo, a Ponte Preta está embalada e lidera a Série C, com 16 pontos em oito rodadas - o aproveitamento é de 66%. A Macaca volta a campo contra o ABC no sábado (14), às 16h, no Moisés Lucarelli.