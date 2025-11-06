O Vitória ganhou do Internacional na noite desta quarta-feira, em confronto direto contra a zona de rebaixamento, mas tem pouco tempo para comemorar e já se preocupa com as próximas rodadas do Brasileirão, que ganharam contornos decisivos. Por isso, dirigentes e atletas criticaram a decisão da CBF de alterar dois jogos do Rubro-Negro nesta reta final.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A partida contra o Palmeiras, válida pela 37ª rodada, foi antecipada para a semana da 34ª e vai acontecer às 19h do dia 19 de novembro (horário de Brasília), uma quarta-feira, no Allianz Parque. Enquanto isso, o duelo da 34ª rodada contra o Bragantino ainda não tem data definida.

Novo calendário de jogos que envolvem o Vitória:

34ª rodada

A definir - Bragantino x Vitória;

A definir - Atlético-MG x Palmeiras;

37ª rodada

16/11 - 19h - Bragantino x Atlético-MG;

19/11 - 19h30 - Palmeiras x Vitória.

A CBF tomou a decisão de mudar as datas dos jogos para viabilizar as preparações de Atlético-MG e Palmeiras para as finais da Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. Mas nem todo mundo gostou do novo calendário.

continua após a publicidade

— Complicado, desfavorece a nossa equipe por conta da logística com dois jogos fora de casa. Mas é isso, temos que ir contra tudo nesta reta final para conquistar nossa permanência — lamentou Osvaldo, em entrevista na zona mista do Barradão.

➡️CBF altera tabela do Brasileirão para ajustar jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG

Posicionamento do presidente e técnico do Vitória

Fábio Mota, presidente do Vitória, critica calendário da CBF (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já fora de campo, o presidente do Vitória, Fábio Mota, criticou a postura da CBF e classificou as alterações como prejudiciais ao Rubro-Negro. De acordo a coluna de Danilo Lavieri, do site UOL, Mota disse que a entidade "faz do jeito dela e manda de cima para baixo".

continua após a publicidade

Segundo o dirigente, esta nova programação coloca o Vitória no caminho do Palmeiras depois da Data Fifa, com o Verdão sem desfalques por convocações, enquanto o Bragantino, ainda em risco de queda, enfrenta um Galo já pensando na decisão da Sul-Americana durante o período de pausa para amistosos da Seleção. Vale lembrar que o último jogo do Brasil, contra a Tunísia, será disputado no dia 18 de novembro, enquanto o duelo entre Atlético e Braga está marcado para o dia 16.

Já o técnico Jair Ventura preferiu não entrar no assunto e fez um comentário breve durante a entrevista coletiva depois da vitória contra o Internacional.

— Lógico que não é uma situação que a gente esperava. É algo institucional, fica para o Fábio [Mota, presidente]. Eu prefiro falar de campo e bola — sintetizou.