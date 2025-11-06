Jair Ventura celebra Vitória fora do Z-4 no Brasileirão: 'Não voltar mais'

O Vitória conquistou um resultado fundamental ao bater o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Barradão, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O resultado fez o Rubro-Negro dormir fora do Z-4 e colocou o Colorado nessa briga indesejada por todos os clubes da elite.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Depois de duas derrotas seguidas, esse era o combustível que o Vitória precisava para tentar se livrar de vez dessa zona incômoda. O Leão chegou à 16ª posição, com 34 pontos, e vai torcer por derrota do Santos em clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, para se manter por ali e nunca mais voltar ao grupo dos quatro piores, como deseja Jair Ventura.

— Estamos vivíssimos, e hoje jogando bem e vencendo. Não sei o que vai acontecer no final, não sei quem vai cair, mas o que importante é a gente estar fora, como estamos hoje. Enfrentamos uma equipe muito qualificada, com jogadores especulados em seleção brasileira. Hoje Maikon fez um bom jogo, Thiago foi bem depois de tudo que aconteceu no fim de semana. Fico feliz que tenha dado certo. Espero que a gente possa sair da zona para não mais voltar. Mas se acontecer, vamos seguir com o mesmo empenho e dedicação — destacou o treinador durante entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Jair Ventura comemora vitória contra o Internacional pelo Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/Gazeta Press)

Desempenho do Vitória agradou

Antes de colocar a cabeça no travesseiro fora da zona de rebaixamento, Jair Ventura viu um time aguerrido em campo que conseguiu superar o Internacional no Barradão e até criou chances para aplicar um placar mais elástico. O desempenho elogiado pelo treinador, que vê evolução em relação às últimas partidas.

— Resultado maravilhoso. Eu vinha batendo na tecla da situação de jogar bem e não vencer, hoje conseguimos a junção, performance e resultado. Tivemos mais finalizações. Mais uma vez o goleiro do outro time fez um milagre, desta vez no chute do Baralhas. Criamos algumas situações.

continua após a publicidade

— Nesses momentos a gente precisa trabalhar o mental. O ser humano tende e relaxar um pouco, e temos que cuidar disso. Todos os jogos são muito equilibrados. A gente tem jogado bem, tem sido competitivo, equilibrado. Conseguimos mais uma vitória importante, e temos que nos manter no caminho da competitividade. Se o Vitória não jogar 100%, não vai dar certo — completou Jair Ventura após vitória contra o Internacional.

O Vitória agora volta as atenções para mais um jogo dentro do Barradão. A equipe de Jair Ventura recebe o Botafogo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), para a última rodada antes da Data Fifa.