Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O jogo terá transmissão da TVE e no canal do Vitória no Youtube. Com 13 pontos, o Tricolor de Aço ocupa o segundo lugar, atrás da Juazeirense. Já o Leão soma dez pontos e está em quarto lugar na tabela do estadual.