Elenco do Bahia vale três vezes mais que o do Vitória; veja raio-X

Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo (18), no Barradão, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Historicamente marcado pelo equilíbrio, o clássico vive uma fase de superioridade tricolor - pelo menos, quando o assunto é valor de mercado.



De acordo com o site especializado "Transfermakt", o elenco do Bahia vale três vezes mais que o do rival rubro-negro. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os valores e os destaques de cada time.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp