Vitória e Juventude entram em campo às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em contextos bem distintos nesta temporada. Enquanto o time gaúcho fez sua última partida há quase um mês, o Rubro-Negro tem o dobro de jogos e teve que abrir mão da última rodada da Copa do Nordeste por conta do calendário apertado.

Alfredo Jaconi, palco do jogo entre Vitória e Juventude Foto: Redes Sociais

O Juventude tem apenas 11 jogos em 2025, um número pequeno se comparado ao restante dos clubes da Série A. O único que tem menos é o Cruzeiro, com 10. A última partida da equipe foi há quase um mês, no dia 1º de março, quando venceu o Grêmio por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, pelas semifinal do Campeonato Gaúcho, mas foi eliminado ao perder nos pênaltis por 3 a 2.

De lá para cá a equipe chegou a fazer jogos-treino contra o Criciúma e a equipe sub-20 do clube para tentar retomar o ritmo antes do Brasileirão.

Jean Carlos em jogo-treino contra o Criciúma Foto: Divulgação Juventude

Sequência do Vitória

Do outro lado, o Vitória vem em um ritmo totalmente diferente. Com 22 partidas na temporada, o dobro em relação ao Juventude, o Leão disputou três competições até aqui (Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste) e precisou usar um elenco alternativo no empate da última quarta-feira, contra o Moto Club, pela última rodada da Copa do Nordeste. Nem o treinador Thiago Carpini viajou para esse jogo em São Luís, buscando evitar o desgaste.

O Leão, inclusive, é o time da Série A com mais jogos até aqui, ao lado do Bahia. As consequências apareceram no departamento médico antes da estreia no Brasileirão, já que Matheuzinho, um dos principais nomes do time, e Baralhas sofrem com lesões.

continua após a publicidade

Elenco do Vitória em preparação para o Campeonato Brasileiro Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Nas últimas partidas, inclusive, o Vitória começou a oscilar e perdeu jogos importantes contra Náutico e Bahia, que custaram a classificação na Copa do Brasil e o título baiano, respectivamente.

É diante desse cenário que as duas equipes se enfrentam no Alfredo Jaconi às 18h30 deste sábado com o mesmo objetivo em mente: se livrar do rebaixamento o quanto antes e buscar algo maior na competição.