Juventude e Vitória se enfrentam neste sábado (29), em duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), com transmissão do Premiere (TV fechada). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo entre Juventude e Vitória pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X VITÓRIA

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, dia 29 de março, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Naílton Oliveira (CE) e Fernanda Antunes (MG)

🔎 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: André Policarpo Bento (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Gabriel Taliari.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald; Wellington Rato, Janderson e Mosquito (Matheusinho).