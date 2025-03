O Vitória está pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, o time fez o último treino antes de embarcar para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), pela primeira rodada da competição. Entre os relacionados, o Rubro-Negro tem duas caras novas, mas as ausências de Matheuzinho e Baralhas preocupam.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Elenco do Vitória faz último treino antes de estreia no Brasileirão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Titulares do time de Thiago Carpini, os dois atletas estão lesionados e não têm condições de estar na escalação do Vitória contra o Juventude. O caso de Baralhas é mais recente, mas a ausência de Matheuzinho na estreia do Brasileirão já era prevista pelo treinador, que chegou a dizer, em entrevista coletiva após o segundo Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, que ele se sacrificou para estar em campo.

Vale lembrar que Matheuzinho se recupera de lesão muscular e estava há seis partidas sem jogar antes de ser titular no clássico.

- Ele ainda está machucado, tem a lesão. Ele não teve transição, saiu do DM para o jogo. Ele está machucado e se colocou à disposição para ajudar. Corremos esse risco juntos, eu, ele e o departamento médico. Para ter um cara com qualidade que pudesse ajudar. Mesmo com problemas físicos, tentei encontrar uma maneira de aproveitar ele. Ele não reunia condições físicas para ajudar. Ele só treinou um dia com o grupo e jogou. Então enaltecer o trabalho desse atleta é que é muito importante para nós. Mas não sei quando vamos poder contar com ele. Tentar recuperar para o sábado, se não for possível, que seja para a estreia da Sul-Americana - destacou Carpini no último domingo.

continua após a publicidade

Treino e provável time

O técnico Thiago Carpini teve uma semana cheia de trabalho, já que mandou uma escalação alternativa para enfrentar o Moto Club na última quarta-feira, pela Copa do Nordeste, em São Luís. Nem ele mesmo viajou.

Nesta sexta, após apresentação de vídeos sobre o próximo adversário, Carpini comandou um treino de ajuste tático, além de aprimorar as bolas paradas ofensiva e defensiva. Os atletas que iniciaram a partida contra o Moto Club fizeram atividades na academia.

continua após a publicidade

As grandes novidades entre os relacionados são as presenças dos atacantes Erick e Léo Pereira. Recém-chegados, eles foram regularizados no BID e já viajaram para Caxias do Sul com a delegação.

Diante disso, a escalação do Vitória contra o Juventude deve ser a seguinte: Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ronald, Ricardo Ryller e Willian Oliveira (Pepê); Wellington Rato, Fabri (Gustavo Mosquito) e Janderson.

Thiago Carpini comanda treino do Vitória antes de embarcar para Caxias do Sul Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Programação do Vitória

O Vitória decolou para Caxias do Sul às 14h desta sexta-feira (horário de Brasília) e deve chegar às 21h na Serra Gaúcha, após escala em Porto Alegre.

No sábado pela manhã os atletas que não foram relacionados para o confronto contra o Juventude treinam normalmente na Toca do Leão.

Depois do jogo contra o time gaúcho, o Rubro-Negro vira a chave e passa a se preocupar com a Universidad Católica, adversário do Vitória na primeira rodada da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para as 21h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília).

+ Guia do Brasileirão: Vitória busca regularidade para fazer campanha sem sustos