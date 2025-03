Diante de um calendário cada vez mais apertado no futebol brasileiro, Bahia e Vitória foram os times da Série A que mais sofreram com a carga de jogos antes do início da principal competição do país. Com 22 partidas cada um, a dupla Ba-Vi lidera isoladamente a lista de equipes com maior volume de jogos na temporada.

Um dos fatores que pesaram nessa conta é o alto número de competições disputadas por alguns clubes nordestinos no início do ano. Além dos estaduais, os times precisam dar atenção à Copa do Nordeste, principal campeonato regional do país. Isso sem falar daqueles com calendário ainda mais recheado, que envolve Libertadores e Copa do Brasil, como é o caso da dupla Ba-Vi.

Confira abaixo a lista dos times com a quantidade de jogos de cada um em 2025:

Bahia - 22 jogos Vitória - 22 jogos Sport - 20 jogos Corinthians - 19 jogos* Ceará - 17 jogos Fluminense - 17 jogos Flamengo - 16 jogos Palmeiras - 15 jogos* Bragantino - 15 jogos Fortaleza - 15 jogos Vasco - 15 jogos Atlético-MG - 14 jogos Botafogo - 14 jogos Grêmio - 14 jogos Santos - 14 jogos São Paulo - 14 jogos Mirassol - 13 jogos Internacional - 12 jogos Juventude - 11 jogos Cruzeiro - 10 jogos

*Jogam nesta quinta-feira.

Sequência do Bahia

O Bahia tentou amenizar essa maratona ao utilizar a equipe sub-20 nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano, enquanto o elenco principal participava da pré-temporada em Girona, na Espanha. Mas, ainda assim, a rotina de jogos foi desgastante para o Tricolor, que precisou enfrentar a Pré-Libertadores neste início de temporada, com duas viagens para fora do país. Uma delas foi para La Paz, na Bolívia, onde a equipe encarou uma altitude de mais de 3600 metros na partida contra o The Strongest.

No final, tudo deu certo. O Tricolor foi campeão baiano e garantiu vaga na fase de grupos da principal competição do continente, mas para o treinador Rogério Ceni a conta chegou logo antes da estreia no Brasileirão.

Após vencer o Ceará na última quarta-feira pela Copa do Nordeste com um time quase todo reserva, o treinador reclamou da sequência pesada de jogos neste início de ano.

- Estamos vindo de 19 jogos sem nenhum intervalo para treinar. E vai piorar, com só três dias de intervalo entre Internacional, Santos e Nacional. Infelizmente são muitos jogos. E aí a parte física também, o desgaste emocional do jogo de domingo [o Ba-Vi]. Teve a comemoração, foi mais tarde, não conseguimos treinar na segunda-feira. E a gente vem sofrendo um pouco pelo acúmulo de jogos, mesmo trocando os jogadores. A gente sente um pouco de cansaço. Hoje [quarta-feira] notei que foi o cansaço - queixou-se Ceni.

O Tricolor terá três dias de intervalo até o confronto contra o Corinthians, marcado para as 20h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Brasileirão.

Situação do Vitória

O Vitória tem a mesma quantidade de partidas que o rival Bahia, mas em um contexto um pouco diferente. O técnico Thiago Carpini não usou a equipe sub-20 em nenhum momento da temporada, mas rodou bastante as peças do elenco principal, a exemplo da partida contra o Moto Club, na última quarta-feira.

Além da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o Rubro-Negro também disputou duas fases da Copa do Brasil. Passou do Maranhão no primeiro jogo, ao vencer por 1 a 0, mas foi eliminado no compromisso seguinte, ao perder para o Náutico por 2 a 0, no Barradão.

O Rubro-Negro tem um dia a menos de preparação em relação ao Bahia e ainda vai percorrer uma longa distância até Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 deste sábado (horário de Brasília).