Vitória tem boas lembranças recentes contra o Palmeiras

O Vitória tem um desafio em tanto marcado para as 19h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. O time comandado por Fábio Carille enfrenta o Palmeiras de Abel Ferreira, atual terceiro colocado no Brasileirão. A diferença financeira e de material humano é grande, mas o Leão se apega às memórias de 2024 para tentar surpreender e ganhar respiro na luta contra a zona de rebaixamento.

Ainda sob o comando de Thiago Carpini, o Vitória abriu a campanha do segundo turno em partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, na noite do dia 27 de julho. Era difícil acreditar no Rubro-Negro, que era só o 19º colocado, com 15 pontos, enquanto o Verdão era o terceiro, com 36.

Mas o Vitória foi letal e marcou dois gols no segundo tempo para sacramentar o triunfo histórico. Primeiro em um belo chute de Osvaldo, aos sete minutos, e depois, já no minuto 37, em um contra-ataque armado e finalizado por Matheuzinho.

Matheuzinho comemora gol contra o Palmeiras, no Allianz Parque (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Essa foi a única vitória do Leão da Barra no Allianz Parque e primeira diante do Palmeiras, em São Paulo, desde 2003, quando o Rubro-Negro aplicou um sonoro 7 a 2 pelas oitavas da Copa do Brasil, ainda no Parque Antártica.

Histórico de Palmeiras x Vitória no Barradão

No último confronto entre Vitória e Palmeiras no Barradão, o time paulista levou a melhor e venceu por 1 a 0 com gol de Richard Ríos, na rodada de abertura do Brasileirão do ano passado. A última vitória do Rubro-Negro aconteceu na 33ª rodada da Série A de 2017, quando a equipe treinada por Vágner Mancini aplicou 3 a 1 no time de Alberto Valentim, com gols de Yago Felipe (2x) e Tréllez.

Já neste domingo, as equipes também se enfrentam em situações opostas na tabela. Enquanto o Vitória é o 15º, com 17 pontos, o Palmeiras está em terceiro, com 32.