Deyverson defende goleiro do Fortaleza após pênaltis contra o Grêmio

O Fortaleza foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1 na noite da última terça-feira (29), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos balançaram as redes em dois pênaltis cometidos pelo goleiro Magrão, ainda no 1º tempo. O atacante Deyverson, do Fortaleza, saiu em defesa do arqueiro durante entrevista no intervalo.

— O mais lindo do Fortaleza é a união, é a força. O grupo está junto. Nos momentos mais difíceis, estamos mais juntos, mais unidos. Isso que fui falar para ele ali. A gente confia nele, independente de ser o terceiro gol, o quinto, o décimo. Acho que não tem problema isso. Quando você está jogando é importante. Ele é o primeiro a chegar nos treinos, é o primeiro a chegar no CT. Primeiro a chegar e o último a sair - disse o camisa 18.

— Então ele merece estar jogando, tendo a oportunidade. Foram dois pênaltis e gol de pênalti é loteria. O cara pode fazer, pode perder, faz parte. Fui parabenizá-lo pela força de vontade, pela personalidade que ele tem. De sofrer dois gols ali, onde foi uma falha do grupo. Não foi uma falha do Magrão, foi uma falha do grupo. Quando ganha, ganha todos. Quando perde, perde todos - completou o jogador.

Partida entre Grêmio e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Em campo, Braithwaite converteu os dois pênaltis cometidos por Magrão. Deyverson diminuiu a desvantagem nos minutos seguintes. Apesar da insistência até o apito final, o Leão não conseguiu o empate.

O clube cearense deixaria a zona de rebaixamento, ao menos de forma provisória, com um resultado positivo diante do Grêmio. Em vez disso, segue na 18ª posição, estacionado nos 14 pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do réves contra os gaúchos, o Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (3). O adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).