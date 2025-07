MP abre investigação sobre uso de cartões do Corinthians nas gestões antigas

O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar o uso indevido de cartões corporativos do Corinthians nas gestões de Andrés Sanchez (2018-2020) e Duílio Monteiro Alves (2021-2023).

A investigação tem o nome do promotor Cassio Roberto Conserino. Segundo informado pelo "ge", a promotoria do caso também abriu uma agenda de oitivascom Osmar Stabile e com o vice-presidente Armando Mendonça. Romeu Tuma, presidente do Deliberativo, também deve passar por depoimento. Isso deve acontecer na próxima quarta, dia 6 de agosto.

A polêmica começou após a divulgação de notícias que alegam que o ex-presidente Duilio Monteiro Alves, que comandou a gestão entre 2021 e 2023, teria autorizado o pagamento de produtos e serviços para uso pessoal com recursos do Timão. Documentos como notas fiscais e cupons confirmariam as despesas realizadas.

Entre os itens pagos com verba do clube estão compras inusitadas para o contexto administrativo, como bebidas alcoólicas, cigarros e até tadalafila, medicamento usado no tratamento da disfunção erétil. O ex-cartola, no entanto, nega.

A intenção do MP-SP é entender se houve, de fato, apropriação indébita. Também serão investigadas as existências de outros crimes, que podem envolver outras pessoas também.

Andrés Sanchez deve ser investigado pelo MP pelo uso indevido de cartões do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Relembre o caso

Recentemente, faturas vazadas revelaram gastos indevidos com o cartão corporativo do Corinthians durante diferentes gestões. Andrés Sanchez admitiu ter utilizado o benefício para custear uma viagem pessoal ao Rio Grande do Norte, em 2020, com despesas que somam R$ 9 mil. Duilio Monteiro Alves foi acusado de gastar R$ 86 mil em 176 compras ao longo de 2023, incluindo carnes nobres, cigarros e medicamentos para disfunção erétil. Ele, por sua vez, nega a veracidade das faturas.

Após as denúncias, torcedores e associados do Corinthians se mobilizaram para que fossem feitas investigações internas e em caráter civil contra os ex-dirigentes.

Na última semana, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, emitiu um comunicando prometendo investigações internas. Entretanto, pediu paciência para a apuração.

— Esclareço que, para o bom andamento dos trabalhos e consequentes resultados, nada será feito de afogadilho ou seguindo o ritmo de narrativas que só provocam desinformação e não geram qualquer consequência positiva. Nesse sentido, minha função é dar garantias de que tudo será devidamente apurado nas regras que nos rege, ou seja, nem aquém e nem além do Estatuto — disse o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians.