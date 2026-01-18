O Vitória saiu de campo frustrado mais uma vez na tarde deste domingo. Depois de abrir o placar, o Rubro-Negro teve Pablo expulso e não conseguiu resistir à pressão do Porto, que melhorou na partida e selou o empate por 1 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Baiano, com um lindo gol de Ítalo. O curioso é que o próprio Pablo balançou as redes para o Leão e levou cartão vermelho na comemoração.

O Porto fecha a rodada com cinco pontos depois do empate e segue na terceira posição, enquanto o Vitória estaciona nos três pontos e depende de outros resultados para seguir entre os quatro melhores da competição.

Tudo igual entre Porto e Vitória

O Porto começou com tudo e criou a primeira grande chance com um minuto de jogo. Depois de boa trama pela ponta direita, a bola caiu no pé de Bruno Ferreira dentro da área, que chutou forte para boa defesa de Yuri Sena no cantinho. O Vitória, no entanto, passou a ocupar mais o campo de ataque e respondeu em bola parada aos 10 minutos. Em cobrança de falta lateral, Felipe Vieira chutou direto para o gol e carimbou o travessão.

O Vitória seguiu superior e abriu o placar aos 37 minutos, quando Kike Saverio achou um grande passe para Pablo dentro da área. O camisa 10 chegou em velocidade e deu uma chapada sem chances para o goleiro Matheus Cabral. Na comemoração, Pablo, que já tinha amarelo, subiu no alambrado e acabou expulso com a segunda advertência, deixando o Vitória com um a menos antes mesmo do intervalo.

Pablo comemora gol do Vitória contra o Porto logo antes de ser expulso, pela terceira rodada do Campeonato Baiano (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Com um a mais, o Porto naturalmente foi para cima no início do segundo tempo e criou duas chances claras em sequência. Aos oito, Luan chutou para fora com muito perigo. Logo em seguida, Diki encheu o pé dentro da área e acertou o travessão de Yuri Sena. Mas a equipe da casa deixou para empatar o jogo em grande estilo. Aos 14 minutos, Ítalo aproveitou cobrança de lateral direto na área e acertou uma linda bicicleta no canto esquerdo do goleiro rubro-negro para fazer o 1 a 1.

O jogo caiu de ritmo na reta final, mas ainda assim o Vitória esboçou uma reação. Sem sucesso. A melhor chance foi criada por Wendell, que exigiu defesa em dois tempos de Matheus Cabral, mas a igualdade persistiu no Agnaldo Bento.

Próximos jogos

O Porto volta a campo a partir das 19h15 desta quinta-feira (horário de Brasília), quando visita o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Já o Vitória joga um dia antes contra a Juazeirense, às 19h15, no Barradão.

✅Ficha técnica

PORTO 1 x 1 VITÓRIA

3ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Agnaldo Bento, Porto Seguro;

🥅 Gols: Pablo, 37'/1ºT (Vitória) | Ítalo, 14'/2ºT (Porto);

🟨 Cartões amarelos: Pablo, Diogo Silva (Vitória); Peu, Guilherme Alves, Diki e Léo Gomes (Porto);

🟥 Cartões vermelhos: Pablo (Vitória).

⚽ESCALAÇÕES

PORTO (Técnico: Sandro Duarte)

Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu (Caio D'Ajuda); Ygor (Léo Gomes), Pedro Lima (Napão) e Luan Rodrigues; Bruno Ferreira (Breno Cezar), Ítalo (Gustavo Kawã) e Diki.

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)

Yuri Sena; Gean, Ivan e Diogo Silva e Felipe Vieira (Wendell); Edenílson, José Breno (Luís Aucélio), Dudu Miraíma (Lohan) e Pablo; Kike Saverio (Jamerson) e Lawan (Luís Miguel).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos;

🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Antonielson Jesus da Silva;

4️⃣ Quarto árbitro: Sávio Oliveira dos Santos.