O Vitória apresentou o terceiro reforço para esta temporada. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, o zagueiro Riccieli, de 27 anos, deu suas credenciais ao torcedor e prometeu ser mais uma liderança dentro do vestiário rubro-negro. Vale lembrar que ele pertence ao Famalicão (POR) e chega por empréstimo até o fim de 2026.

continua após a publicidade

🦁 Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

— Eu queria realizar de jogar em um time grande, e essa oportunidade apareceu. Time grande. Espero conquistar grandes coisas e fazer um grande ano. Eu sou um líder de natureza. Em todos lugares que passei me falaram isso. Não importa o número que eu carregue, se vou ser capitão ou não, a responsabilidade é grande. Eu não venho com a única expectativa de ser o xerife, mas ajudar — afirmou Riccieli.

O defensor, inclusive, era o capitão do Qingdao West Coast, da China, time que defendeu ao longo da última temporada.

Mesmo com rodagem e experiências no futebol europeu e asiático, Riccieli considera essa chance de vestir a camisa do Vitória como a primeira para defender um clube grande.

continua após a publicidade

— Mesmo por ter jogado muito tempo na Europa e ter sido capitão, não consegui atingir o meu objetivo, que é jogar em um clube grande. Eu conversei com a minha esposa, que disse que esse era o meu objetivo, jogar em um clube grande, com grande torcida e expectativa. Quando o Vitória apareceu, não pensei duas vezes. É uma oportunidade de evoluir aqui e mostrar o meu melhor. Tenho qualidades e espero ficar muito tempo aqui.

Sérgio Papellin apresenta Riccieli, novo reforço do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Vitória anuncia renovação de lateral que pertence ao Internacional

A carreira do novo reforço do Vitória

Riccieli tem contrato com o Famalicão até 2027 e chega ao Vitória para disputar posição com Neris, Zé Marcos e Edu ao longo das quatro competições nesta temporada: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Em 2025, ele entrou em campo 31 vezes com a camisa do Qingdao e marcou dois gols na campanha que terminou com a nona colocação do Campeonato Chinês. Riccieli, inclusive, foi titular absoluto e capitão da equipe.

Já pelo Famalicão, clube ao qual pertence, ele disputou 161 jogos durante seis temporadas desde a sua chegada, em 2019.

Mas antes de consolidar a carreira internacional, o zagueiro iniciou sua trajetória no Brasil. Revelado pelo Resende-RJ, Riccieli também tem passagens pelo Mirassol, muito antes do clube despontar na Primeira Divisão. Ele fez 54 jogos por lá entre 2016 e 2019, quando o Leão paulista sequer tinha calendário nacional.

— Eu sou um cara que gosta de guerrear, lutar pelo escudo e pela vitória. Gosto de ganhar até no jogo-treino. Sou um líder dentro de campo. Não sou lento. Tenho qualidade na bola aérea ofensiva e defensiva. O que mais chama a atenção das pessoas é a liderança, a capacidade de guerrear. Acho que é isso que o Vitória espera de mim. Espero cumprir expectativa — concluiu.