Vitória renova contrato de Machado, emprestado ao Goiás

O Vitória renovou o contrato do meia Filipe Machado até dezembro de 2027. O jogador de 29 anos, porém, não está no atual elenco do Rubro-Negro e foi emprestado ao Goiás para disputar a Série B nesta temporada. A negociação já foi registrada no BID da CBF.

Em 2025, Machado defendeu as cores do Coritiba e participou de 41 jogos da equipe paranaense, que foi campeã da Série B. Ele deu três assistências na temporada, duas pela Segundona e uma pelo estadual.

Formado no Desportivo Brasil (SP), Machado tem passagens por Grêmio, Boa Esporte e São José-RS antes de chegar ao Cruzeiro em 2020, clube que defendeu por quatro temporadas até ser contratado pelo Vitória em 2024.

Com a camisa do Leão, ele disputou 18 jogos sob o comando de Thiago Carpini e foi importante para a arrancada final do time na Série A que evitou o rebaixamento e ainda garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Antes da renovação, Machado tinha vínculo com o Vitória até dezembro deste ano.

Felipe Machado defendeu o Coritiba em 2025; atleta renovou contrato com o Vitória até 2027 (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

Próximos compromissos do Vitória

Enquanto o Goiás do técnico Daniel Paulista tem uma dura Série B pela frente, o Vitória se prepara de olho na disputa da Série A, que tem início no dia 28 de janeiro, uma quarta-feira. O Rubro-Negro estreia contra o Remo, às 19h (de Brasília), no Barradão. Mas antes, a equipe volta suas atenções ao Campeonato Baiano. O Leão entra em campo a partir das 16h deste domingo, quando enfrenta o Porto no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, pela terceira rodada do estadual.