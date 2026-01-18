Vitória está escalado para enfrentar o Porto pelo Campeonato Baiano

O Vitória já tem escalação definida para enfrentar o Porto logo mais a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no estádio Agnaldo Bento, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O técnico Rodrigo Chagas mudou o esquema tático da equipe e ainda fez alterações no ataque.

O Vitória não vai mais jogar com três zagueiros, como aconteceu nas duas primeiras rodadas, e volta ao clássico 4-4-2. As principais novidades são a escalação de Gean na lateral direita - atleta que estava na Copinha - e a entrada do equatoriano Kike Saverio como titular do ataque. Com isso, Edenílson volta a fazer a função de volante.

Vale lembrar que o Vitória joga este Baianão com um elenco alternativo devido ao calendário apertado do futebol brasileiro em 2026. O Leão, por exemplo, estreia na Série A às 19h30 do dia 28 deste mês, uma quarta-feira, contra o Remo, no Barradão. Antes disso, porém, o Rubro-Negro enfrenta a Juazeirense e o Bahia pelo Campeonato Baiano.

Técnico Rodrigo Chagas comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Porto

Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Yuri Sena; Gean, Ivan e Diogo Silva e Felipe Vieira; Edenílson, José Breno, Dudu Miraíma e Pablo; Kike Saverio e Lawan.

Já o Porto começa com: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu; Ygor, Pedro Lima e Luan Rodrigues; Bruno Ferreira, Ítalo e Diki.

PORTO x VITÓRIA

3ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Agnaldo Bento, Porto Seguro;

📺 Onde assistir Porto x Vitória: TVE;

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos;

🚩 Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Antonielson Jesus da Silva;

4️⃣ Quarto árbitro: Sávio Oliveira dos Santos.