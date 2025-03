Vitória e Bahia se encaram neste domingo (23), às 16h, pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. Apesar da vantagem de 2 a 0 conquistada pelo Bahia no jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o Vitória confia em invencibilidade sobre o rival jogando como mandante, contando todas as competições.

BA - SALVADOR - 16/03/2025 - BAIANO 2025, BAHIA X VITORIA - Gustavo Mosquito, jogador do Vitoria durante partida contra o Bahia no estadio Arena Fonte Nova pelo campeonato Baiano 2025. Foto: Walmir Cirne/AGIF

Contabilizando Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o Leão não perde para o Tricolor de Aço desde 2020. São cinco confrontos, contando as três competições e tendo o Vitória como mandante, e nenhuma derrota - três triunfos e dois empates.

Confira os confrontos

Vitória 2 x 2 Bahia (21/04/2024) - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória 3 x 2 Bahia (31/03/2024) - Final do Campeonato Baiano

Vitória 3 x 2 Bahia (18/02/2024) - 1ª fase do Campeonato Baiano

Vitória 1 x 1 Bahia (02/02/2022) - 1ª fase do Campeonato Baiano

Vitória 1 x 0 Bahia (13/02/2021) - Fase de grupos da Copa do Nordeste

A última vez que o Bahia superou o Vitória jogando como visitante foi em março de 2020, pela primeira fase do estadual daquele ano. O Bahia venceu por 2 a 1. Anderson Jesus abriu o placar para o Bahia, Eron empatou para o Vitória e Arthur Rezende, nos acréscimos, deu o triunfo ao Tricolor.

Saldo de gols curto sobre o Bahia pode preocupar

Depois de vencer por 2 a 0 na ida, o Bahia pode até perder por um gol de diferença que fica com o título estadual. O que também pode preocupar o Vitória é que a última vez que o Leão venceu o Tricolor por pelo menos dois gols de diferença foi em fevereiro de 2020. E o último triunfo por três gols ou mais tem quase 10 anos (julho de 2015).