No auge dos seus 42 anos, o atacante Neto Baiano retornará aos gramados. O ex-Palmeiras e Vitória acertou com o Iguaçu, clube de União da Vitória, a 235 km da capital Curitiba, e irá disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

A equipe do interior do estado busca a vaga na elite do estadual após mais de 15 anos. Em pré-temporada, o Iguaçu estreia contra o PSTC, em jogo marcado previamente para 12 de abril, no estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul.

Neto Baiano já se apresentou ao novo clube e participa dos treinamentos do Iguaçu. Em sua chegada, ele prometeu o acesso e afirmou que a torcida pode cobrar o elenco.

- Espero fazer uma boa competição e atingir o objetivo maior, que é conseguir o acesso. Quero dar alegria aos torcedores e vocês precisam saber que são o 12º jogador da agremiação. Espero que lote o estádio e cobre os atletas. Sem cobrança, não tem vitória. Vamos subir! - afirmou.

Neto Baiano passou por Athletico e Palmeiras

Em 2006, após marcar seis gols em 12 jogos pelo Paulista, de Jundiaí, Neto Baiano foi contratado pelo Athletico. No Furacão, contudo, fez apenas dois jogos com Givanildo Oliveira.

No mesmo ano, o Palmeiras acertou a contratação do atacante. Na equipe alviverde, também não teve espaço: quatro jogos e um gol marcado, justamente diante do Furacão.

Lenda do Vitória

Revelado pelo Vitória, Neto Baiano é o maior artilheiro da história do estádio Barradão, com 51 gols. Pelo time baiano, em quatro passagens, ele marcou 86 gols em 160 partidas.

O centroavante também se destacou com as camisas de Sport e CRB - esse último com 48 gols em 155 partidas. O Iguaçu é o 28º clube da carreira do atleta.