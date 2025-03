Vitória x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bahia e Vitória se enfrentam no Barradão para decidir o campeão do Campeonato Baiano de 2025. A bola começa a rolar às 16h (de Brasília) deste domingo (23). O jogo terá a transmissão da TV Brasil (TV aberta), TVE Bahia (YouTube) e TV Bahêa (YouTube).

Gustavo Mosquito, jogador do Vitoria, durante a partida contra o Bahia no Estádio Arena Fonte Nova pelo Campeonato Baiano 2025. (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

O Vitória sofreu uma dura derrota por 2 a 0 no primeiro jogo da final. O Leão tomou um gol logo cedo e foi dominado pelo seu rival. No entanto, o clube vem de uma vitória contra o Sport pelo placar de 1 a 0 e assumiu a ponta da tabela do grupo A da Copa do Nordeste. Wellington Rato deve reforçar o time para o jogo de volta.

O Bahia, por sua vez, tem a vantagem do 2 a 0 conquistado na Fonte Nova e deu um passo para ganhar o 51° título de sua história. O Tricolor de Aço ganhou na Copa do Nordeste e, assim como seu rival, subiu para a primeira posição, porém do grupo B da competição.

Tudo sobre Vitória x Bahia (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BAHIA

JOGO DE VOLTA- FINAL - CAMPEONATO BAIANO

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta), TVE Bahia (YouTube), TV Bahêa (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Tiago Carpini): Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Neris e Jamerson; William Oliveira, Baralhas e Lucas Braga; Janderson (Carlinhos), Gustavo Mosquito e Wellington Rato

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Éverton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez