Copa do Nordeste: Bahia assume liderança, Ceará e Vitória vencem, e Sport perde a ponta

A rodada desta quarta-feira (19) da Copa do Nordeste trouxe mudanças importantes na tabela, com destaque para o Bahia, que assumiu a liderança do Grupo B, e para o Vitória, que tomou a ponta do Grupo A ao vencer o Sport.

Mesmo atuando com uma equipe alternativa devido à final do Campeonato Baiano, o Bahia superou o CSA por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé. Iago e Erick marcaram para o Tricolor, enquanto Brayann, de pênalti, descontou para os alagoanos. Com o triunfo, o Bahia chegou aos 10 pontos e, mesmo com dois jogos a menos, ultrapassou o próprio CSA, que tem a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior.

No Castelão, o Ceará manteve vivo o sonho da liderança ao vencer a Juazeirense por 2 a 0, com dois gols de Galeano. O Vozão agora soma 10 pontos e segue na briga pelo topo do Grupo B. Já a Juazeirense permaneceu com seis pontos, na sétima colocação.

Já no Barradão, em um confronto direto pelo topo da tabela, o Vitória bateu o Sport por 1 a 0, com gol de Janderson ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Leão da Barra chegou aos 14 pontos e assumiu a liderança do Grupo A, ultrapassando justamente o time pernambucano, que caiu para a vice-liderança, com 12 pontos. Apesar da derrota, ambas as equipes já garantiram vaga nas quartas de final do Nordestão.

Outro time que comemorou na rodada foi o Confiança, que venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, com gols de Neto e Breyner Camilo. O Dragão pulou para a quinta posição do Grupo B, com sete pontos, ficando a apenas um do Náutico, último time dentro da zona de classificação. O Sampaio, por sua vez, segue na lanterna, com apenas dois pontos.

Fechando a noite, o Sousa surpreendeu ao derrotar o Fortaleza por 2 a 1 jogando em casa. Enquanto o Leão do Pici já pensa na final do Campeonato Cearense contra o Ceará, onde precisará reverter a vantagem do rival, o Sousa segue na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Nordeste.