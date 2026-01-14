Bahia e Vitória conhecem tabela detalhada do Brasileirão

Bahia e Vitória já têm datas e horários das oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A partir dos dias 28 e 29 deste mês, as duas equipes começam a dividir as atenções entre estadual e Brasileirão devido a uma reformulação da CBF no calendário da Série A, que só acaba na primeira semana de dezembro.

Vitória tem pedreiras logo de cara

Jair Ventura antes de Cruzeiro x Vitória, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

A começar pelo Vitória, o Rubro-Negro é o primeiro baiano a entrar em campo pela Série A deste ano. A partir das 19h30 do dia 28 de janeiro (horário de Brasília), uma quarta-feira, o time comandado por Jair Ventura recebe o Remo, que volta à Série A depois de 32 anos, no Barradão. Logo depois o Leão encara Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Bahia, Atlético-MG, Grêmio e Mirassol.

Veja a tabela detalhada do Vitória:

1ª rodada — Vitória x Remo, às 19h do dia 28/01;

2ª rodada — Palmeiras x Vitória, às 21h30 do dia 04/02;

3ª rodada — Vitória x Flamengo, às 21h30 do dia 10/02;

4ª rodada — Botafogo x Vitória, a definir;

5ª rodada — Bahia x Vitória, às 20h do dia 11/03;

6ª rodada — Vitória x Atlético-MG, às 18h30 do dia 14/03;

7ª rodada — Grêmio x Vitória, às 19h do dia 19/03;

8ª rodada — Vitória x Mirassol, às 18h30 do dia 22/03.

A tabela detalhada do Tricolor

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Já o Bahia estreia no Campeonato Brasileiro a partir das 20h30 do dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. Nas rodadas seguintes, o Tricolor tem compromissos com Fluminense, Vasco, Chapecoense, Vitória, Internacional, Bragantino e Remo.

Veja a tabela do Bahia:

1ª rodada — Corinthians x Bahia, às 20h30 do dia 29/01;

2ª rodada — Bahia x Fluminense, às 19h do dia 05/02;

3ª rodada — Vasco x Bahia, às 21h30 do dia 11/02;

4ª rodada — Bahia x Chapecoense, a definir;

5ª rodada — Bahia x Vitória, às 20h do dia 11/03;

6ª rodada — Internacional x Bahia, às 16h do dia 15/03;

7ª rodada — Bahia x Bragantino, às 19h do dia 18/03;

8ª rodada — Remo x Bahia, às 16h do dia 22/03.