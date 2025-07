Cuiabá vence o Amazonas, entra no G4 e ‘afunda’ rival na zona de rebaixamento da Série B

O Cuiabá venceu o Amazonas por 3 a 1, na noite desta terça-feira (15), na Arena Pantanal, em partida que encerrou a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória colocou o time mato-grossense no G4, grupo dos quatro primeiros colocados que garantem o acesso à Série A em 2026. Agora, o Cuiabá soma 25 pontos e ocupa a 4ª posição na tabela. Já o Amazonas segue em situação delicada. Com apenas 14 pontos conquistados, a equipe de Manaus amarga a lanterna e vê a luta contra o rebaixamento se intensificar a cada rodada.

O jogo começou com uma surpresa para os torcedores que compareceram à Arena Pantanal. Logo aos quatro minutos, o time visitante abriu o placar em uma jogada rápida pela direita. Kevin Ramírez cruzou rasteiro para a área, e o zagueiro Nathan, do Cuiabá, falhou ao tentar cortar. Joaquín Torres aproveitou a sobra e finalizou para o fundo da rede, colocando o Amazonas em vantagem.

Apesar do susto inicial, o Cuiabá não demorou a reagir. Aos 28 minutos, Alisson Safira cobrou pênalti com categoria e empatou o jogo. A virada veio ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, após bom cruzamento de Mateusinho, Carlos Alberto apareceu bem na área para cabecear firme e virar a partida para o Dourado.

No segundo tempo, o Cuiabá seguiu controlando as ações e administrou a vantagem com segurança. Aos 27 minutos, mais um pênalti a favor da equipe da casa. Novamente, Alisson Safira foi para a bola e não desperdiçou, fechando o placar em 3 a 1 e garantindo os três pontos.

Na próxima rodada, o Cuiabá terá um confronto direto fora de casa contra o Goiás, no sábado, às 16h. Já o Amazonas tentará reagir diante de sua torcida, quando recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no domingo, também às 16h.

