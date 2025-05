O Flamengo enfrenta o Chelsea pela fase de grupos do Mundial de Clubes. O time inglês conquistou, nesta quarta-feira (28), sobre o Real Betis, o título da Conference League. Os Blues venceram de virada por 4x1. O Chelsea teve desempenho muito diferente nos dois tempos e isso demonstrou pontos positivos e negativos que podem ser aproveitados pelo rubro-negro nos Estados Unidos.

O Chelsea começou o jogo um pouco desligado e acabou sofrendo gol logo no início. Aos nove minutos, após saída de jogo errada, Isco aproveitou e achou Ezzalzouli. O camisa 10 dominou e bateu de esquerda para abrir o placar. Depois disso, o Betis criou algumas boas chances pelo lado direito de defesa inglesa e poderia ter definido a final já na primeira etapa. Os Blues tiveram muitas dificuldades para romper a pressão na saída e pouco ameaçou no primeiro tempo.

Esse é um ponto que pode ser explorado pelo time do Flamengo. Uma das virtudes do time de Filipe Luís é a pressão na saída do adversário. Além disso, o lado esquerdo do rubro-negro pode ser perigoso com a criatividade de Arrascaeta caindo por ali, além da força de Alex Sandro e da presença constante de Michael, Plata ou até Bruno Henrique.

O segundo tempo foi completamente diferente. Já no intervalo, o técnico Enzo Maresca colocou Reece James no lugar de Gusto. Além disso, Sancho entrou no lugar de Pedro Neto aos 16 minutos. Dessa forma, o lado direito inteiro do Chelsea foi modificado e as investidas do Betis por ali foram neutralizadas. Com o passar do tempo, o ímpeto do time espanhol foi diminuindo e os Blues conseguiram se impôr fisicamente na partida.

Dessa forma, o volume de jogo do Chelsea foi crescendo vertiginosamente, até que Enzo Fernandez empatou o jogo aos 19 minutos. A virada saiu logo em seguida, quando Cole Palmer fez boa jogada pela direita e cruzou para Nicolas Jackson. Na reta final, o Betis se desorganizou e acabou cedendo espaços para o time inglês. Dessa forma, Sancho, aos 37, e Caicedo, aos 45, fecharam o jogo.

Com isso, o que chama atenção positivamente na equipe inglesa é a força física e a capacidade de um elenco jovem e muito talentoso. A leitura de jogo de Enzo Maresca também precisa ser destacada. O técnico percebeu a fragilidade do time pelo lado direito e conseguiu corrigir o problema já no intervalo.

Cole Palmer é o grande diferencial do Chelsea

O meia de 23 anos é um dos grandes talentos da atual geração inglesa. Nesta temporada, o jogador fez 48 jogos, marcou 15 gols e deu 10 assistências. Palmer é o artilheiro do time e foi decisivo na final com a assistência para o gol da virada.

Na temporada passada, quando chegou ao Chelsea, Palmer fez 25 gols e deu 15 assistências em 46 jogos. O jogador revelado pelo Manchester City também foi peça fundamental na campanha da Inglaterra na Euro.