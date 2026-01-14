Com golaço, Ceará vence Grêmio Prudente e vai às oitavas da Copinha
Clubes se enfrentaram no Estádio Prudentão
O Ceará venceu o Grêmio Prudente-SP por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira (14), no Estádio Prudentão, valendo pela terceira fase da Copinha. Melk, Kaiky e Álvaro fizeram os gols dos cearenses, enquanto que descontou para os paulistas.
Assim, o Vovô avançou para as oitavas da competição. O adversário em tal fase será o classificado entre XV de Jaú-SP e Guarani-SP.
Alvinegro vence com golaço de Melk
Ceará e Grêmio Prudente voltaram a se encontrar na Copinha, sendo agora pelo mata-mata. Depois de um início equilibrado, o Vovô começou a dominar as ações e teve boas chances de abrir o placar.
Os paulistas responderam e chegaram perto de marcar com Deivid, mas a zaga tirou quase em cima da linha. O gol do Alvinegro veio na reta final da etapa: Melk arriscou de fora da área e marcou um golaço para os cearenses.
Já nos primeiros instantes do 2º tempo, o Ceará ampliou. Melk cobrou falta na área e Kaiky desviou de cabeça para balançar as redes. Rian teve a chance do terceiro, mas Marco Martins defendeu a cabeçada.
O Grêmio Prudente diminuiu com Antônio Pilha, que recebeu na área e bateu no contrapé de Deivid. Em meio à grande pressão dos paulistas, o Ceará aproveitou um contra-ataque e fechou a conta em gol de Álvaro. Assim, o Alvinegro avançou às oitavas da Copinha.
Próximo jogo do Ceará
Nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará terá pela frente o vencedor do confronto entre XV de Jaú-SP e Guarani-SP. Os jogos das oitavas serão realizados nos dias 16 e 17 de janeiro.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 3 X 1 GRÊMIO PRUDENTE
COPINHA - TERCEIRA FASE (MATA-MATA)
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14/01/2026 - 15h
📍 Local: Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP)
🥅 Gols: Melk aos 41 min do 1º T, Kaiky aos 2 min do 2º T, Álvaro aos 48 min do 2º T (CEA); Antônio Pilha aos 36 min do 2º T (GPR)
🟨 Cartões amarelos: Kaiky, Melk (CEA); Isaac (GPR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Lucas Bovi Baptistella (SP)
🚩 Assistentes: Edson Rodrigues dos Santos (SP) e Eduarda Gomide Rubio (SP)
CEARÁ (Técnico: Mateus Oliveira)
Deivid; Chicorel (José Antônio), Kaiky (Kerlon), Uchella e Riquelme (Bruninho); Caio, Pedro Esli e Melk; Lodovico, Rian (Gigante) e Adriano.
GRÊMIO PRUDENTE (Técnico: Guilherme Freitas)
Marco Martins; Grotto, André, Davi (João Victor) e Alysson; Uzeloto (Murilo), Wanderson (Machado), Ortega (Antônio Pilha) e Carlos André; Pedro Alves (Isaac) e Hugo Rocha.
