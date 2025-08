Fortaleza promove estreia de goleiro em empate contra o Corinthians

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Corinthians no último domingo (3), fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia do goleiro Vinícius Silvestre com a camisa do Tricolor.

João Ricardo, titular do time em 2025, machucou-se no aquecimento antes de enfrentar o Ceará, no dia 13 de julho. Brenno, que o substituiu, teve uma lesão durante o embate. Assim, Magrão assumiu a titularidade diante do Bahia.

O arqueiro também entrou em campo contra RB Bragantino e Bahia. No entanto, enfrentando os gaúchos, Magrão cometeu dois pênaltis ainda no início do 1º tempo. Braithwaite converteu as cobranças e o Fortaleza foi derrotado por 2 a 1. Com isso, Vinícius foi escolhido como titular no último domingo.

Partida entre Corinthians e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Estreia contra o Corinthians

Diante do adversário paulista, Vinícius realizou quatro defesas, sendo três dentro da área. Os dados são do aplicativo Sofascore. Renato Paiva, treinador do Fortaleza, elogiou a atuação do arqueiro. O Tricolor chegou perto de vencer, mas o Corinthians conseguiu o empate nos acréscimos do 2º tempo.

— Vinícius fez um grande jogo, mostrou segurança, não sendo um jogador que está a jogar com regularidade. Mostrou segurança, agilidade. Competência dentro e fora do gol. Temos que perceber que ele jogava em Portugal e, quando chegou ao Fortaleza, vinha de férias. E não dá para colocar um jogador que vem de férias para jogar de imediato, ele precisa treinar, trabalhar - disse o português.

O jogador de 31 anos estava no Portimonense, de Portugal. O vínculo da contratação, descrita como uma "situação de emêrgencia" por Sérgio Papellin, diretor de futebol, vai até dezembro de 2026.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do empate contra o Corinthians, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (9). O adversário será o Botafogo, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).