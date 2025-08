Pitaco do Guffo: Quem passa de fase na Copa do Brasil?

Nesta semana teremos as partidas de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e a verdade é que a classificação está totalmente aberta. Todos os 16 times têm possibilidades matemáticas de passar de fase. Mas claro, a matemática e a probabilidade são apenas uma perna nesse esporte. Outros fatores pesam na hora do mata-mata. Afinal, quem passa de fase na Copa do Brasil?

Com seis jogos na quarta-feira (06/08) e dois na quinta (07/08), a equipe com maior vantagem é o Botafogo, que vai até Bragança Paulista e precisa apenas de um empate para se classificar. Pode até perder de 1x0 na quarta, que passa de fase. Inclusive, a vitória do Bragantino tem probabilidade de 54% de acontecer. Ou seja, não parece tão lógica assim a classificação do Fogão.

A maior rivalidade interestadual do Brasil

Desde a década de 80, Atlético-MG e Flamengo criaram uma acirrada rivalidade que sempre passa das arquibancadas para o campo. Este ano, essa rivalidade poderá ter outro episódio histórico: o esquadrão de Filipe Luís terá que vencer o Galo na sua Arena, já que perdeu na ida em casa por 0x1. O Flamengo tem 25% de probabilidade de vitória, e o placar de 0x1, suficiente para levar aos pênaltis, tem 7,3% de probabilidade. Se depender dos números, será um jogo muito difícil pro Mengo.

Enner Valencia: herói do Fluminense? (Foto: Divulgação SC Internacional)

Outra rivalidade interestadual, mais recente mas tão afiada, é a de Fluminense e Internacional. A torcida tricolor brinca que graças aos gols perdidos por Enner Valencia na disputa entre os dois ano passado, o Flu conseguiu ir adiante na Libertadores e inclusive, chegar ao Mundial de Clubes. Sem falar que o técnico do Fluminense é o nêmesis colorado: Renato Gaúcho é estátua na casa do maior adversário do Inter. Para levar o jogo pros pênaltis, o Inter precisa de uma vitória simples. O placar de 0x1 tem 7,9% de probabilidade, e a vitória colorada, 27%. A princípio, os cariocas estão muito bem posicionados.

Podemos ter zebras nas quartas

Caso o Athlético-PR elimine o São Paulo, pelo histórico e tamanho dos clubes, não poderíamos chamar de zebra. Mas o Furacão passa por uma fase difícil na Série B, ocupando o meio de tabela e flertando com o rebaixamento. E o São Paulo encaixou desde a chegada de Crespo, e tem 25% de probabilidade de empate neste jogo. Tricolor é favorito.

Os gigantes alagoanos CRB e CSA palpitam o momento histórico de ambos classificarem para as quartas-de-final da Copa do Brasil, o que seria inédito. Basta vencer 1x0 ao Cruzeiro, que o Galo passa de fase. Para isso, conta com 45% de probabilidade de vitória e o placar necessário, tem 12,3% de chance. Já o CSA precisará segurar a pressão vascaína no Rio, e lutar contra 68% de probabilidade de vitória cruz-maltina. Complicado. Vendo todos os confrontos, para saber quem passa de fase na Copa do Brasil, iremos precisar bem mais do que projeções estatísticas.