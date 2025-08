Lucas Moura e Rodriguinho tiveram atualizações médicas na reapresentação do São Paulo que aconteceu nesta segunda-feira, dia 4 de agosto.

Lucas, que enfrenta um estiramento no joelho direito, cumpriu seus cronogramas e participou de parte do treino com seus companheiros de equipe. Além disso, passou também por um complemento com a preparação física. Esta atividade foi feita com Rodriguinho.

Contra o Athletico, pela Copa do Brasil, o meia sofreu uma sutura no lábio inferior e uma leve fratura no nariz. Inclusive, foi desfalque no último jogo do São Paulo, contra o Internacional. Nesta segunda, o Rodriguinho fez este complemento com os companheiros, mas utilizando uma máscara.

Rodriguinho treinou usando máscara (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Apresentação do São Paulo

Independente do resultado, o Tricolor sabe que não folga na quinta. O elenco volta logo após o jogo e, a partir das 11h (de Brasília), já estará no SuperCT, seguindo a mesma premissa: os titulares se apresentam com regenerativos.

Os treinos seguem e no sábado (9), o São Paulo enfrenta o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o "alívio", o jogo será no Morumbis. No dia seguinte, mais um treino e mais uma viagem.

O São Paulo não folgará nenhum dia na semana. Nesta segunda, os titulares do Tricolor passaram por um treino regenerativo, na parte interna do Centro de Treinamento. Este trabalho envolve mobilidade e um circuito de força.

No gramado, o restante dos jogadores treinou normalmente. Hernán Crespo fez um trabalho de posse de bola e um jogo com as equipes que foi ministrado em espaço reduzido.

Na terça, o elenco se apresenta na parte da tarde e embarca em voo fretado para o Paraná na parte da noite, também em voo fretado. Na quarta-feira (6), enfrenta o Athletico-PR em jogo de volta válido pelas oitavas da Copa do Brasil.

No domingo, o Tricolor viaja para Medelín, na Colômbia. Na terça-feira, dia 12, o elenco enfrenta o Atlético Nacional, no primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em partida que acontece no país.

Próximos jogos do São Paulo